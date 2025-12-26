onedio
Final İptal mi? Ben Leman'ın Başrolü Burçin Terzioğlu, Disney'e Yorum Yazdı

Final İptal mi? Ben Leman'ın Başrolü Burçin Terzioğlu, Disney'e Yorum Yazdı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2025 - 19:10

NOW, Ben Leman dizisi hakkında düşük reytingleri nedeniyle final kararı almıştı. Bu hamlenin ardından Ben Leman dizisi fanları, dizinin Disney Plus'a geçmesi için geniş çaplı bir paylaşım etkinliği gerçekleştirdi. Ben Leman'ın Disney'e geçip geçmeyeceği hala belirsizliğini korurken Burçin Terzioğlu'nun Disney Plus'ın Instagram hesabına yazdığı yorum kafaları karıştırdı.

NOW'ın yeni sezonda yayınlanan Ben Leman dizisi, reyting kurbanı olarak final kararıyla karşı karşıya kalmıştı.

NOW'ın yeni sezonda yayınlanan Ben Leman dizisi, reyting kurbanı olarak final kararıyla karşı karşıya kalmıştı.

27 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümle final yapacak olan Ben Leman, düşük reytinglerine rağmen inanılmaz bir sosyal medya gücüne sahip. Ben Leman seyircileri sosyal medyadaki paylaşım etkinliğiyle final yapan dizilerinin Disney Plus'a geçmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu konuda Disney Plus'tan herhangi bir açıklama gelmezken başrol Burçin Terzioğlu herkesin kafasını karıştırdı.

Ben Leman'ın başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu, Disney Plus'ın Instagram gönderisine yorum yazdı.

Ben Leman'ın başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu, Disney Plus'ın Instagram gönderisine yorum yazdı.

Birkaç gündür sosyal medyada Ben Leman'ın Disney Plus'a geçmesi için türlü TT çalışmaları sürerken Burçin Terzioğlu, sevenlerini heyecanlandıran bir hamlede bulundu. Burçin Terzioğlu, Disney Plus'ın Instagramı'na 'Tek yapman gereken şey; doğru yere bakmak...' yazdı. Bu gelişmenin ardından Ben Leman'ın Disney Plus'a geçeceğine dair söylentiler daha da güçlendi.

Esra Demirci
