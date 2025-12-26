Final İptal mi? Ben Leman'ın Başrolü Burçin Terzioğlu, Disney'e Yorum Yazdı
NOW, Ben Leman dizisi hakkında düşük reytingleri nedeniyle final kararı almıştı. Bu hamlenin ardından Ben Leman dizisi fanları, dizinin Disney Plus'a geçmesi için geniş çaplı bir paylaşım etkinliği gerçekleştirdi. Ben Leman'ın Disney'e geçip geçmeyeceği hala belirsizliğini korurken Burçin Terzioğlu'nun Disney Plus'ın Instagram hesabına yazdığı yorum kafaları karıştırdı.
NOW'ın yeni sezonda yayınlanan Ben Leman dizisi, reyting kurbanı olarak final kararıyla karşı karşıya kalmıştı.
Ben Leman'ın başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu, Disney Plus'ın Instagram gönderisine yorum yazdı.
