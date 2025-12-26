Kim Milyoner Olmak İster'de Risk Alan Yarışmacı 300 Bin TL'lik Soruya Yanlış Yanıt Verdi
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde bir yarışmacı 300 bin TL'lik soruya geldiğinde büyük riske girdi. Joker hakkı kalmayan yarışmacı, 300 bin TL'lik soruda çekilmek yerine yanıt vermeyi tercih etti. Yanlış yanıt veren yarışmacı, 50 bin TL kazanabildi.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine gündem oldu.
Joker hakkı kalmayan Milyoner yarışmacısı risk alınca yanlış yanıt verdi.
