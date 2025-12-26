onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kim Milyoner Olmak İster'de Risk Alan Yarışmacı 300 Bin TL'lik Soruya Yanlış Yanıt Verdi

Kim Milyoner Olmak İster'de Risk Alan Yarışmacı 300 Bin TL'lik Soruya Yanlış Yanıt Verdi

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2025 - 20:17

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde bir yarışmacı 300 bin TL'lik soruya geldiğinde büyük riske girdi. Joker hakkı kalmayan yarışmacı, 300 bin TL'lik soruda çekilmek yerine yanıt vermeyi tercih etti. Yanlış yanıt veren yarışmacı, 50 bin TL kazanabildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine gündem oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine gündem oldu.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Milyoner'in son bölümünde bir yarışmacı 300 bin TL değerindeki soruya kadar gelmeyi başardı. Yarışmaya katılan Rabia Yağmur Bos, soruya doğru yanıt vermesi halinde 500 bin TL'lik soruya geçecekti. Yarışmacının karşısına ise 'Hangisi bir deyim değildir?' sorusu çıktı.

Joker hakkı kalmayan Milyoner yarışmacısı risk alınca yanlış yanıt verdi.

Joker hakkı kalmayan Milyoner yarışmacısı risk alınca yanlış yanıt verdi.

Yarışmacı, joker hakkı kalmayan deyim sorusunda şansını denemek istedi. 'Süt dökmüş kediye dönmek', 'Sudan çıkmış balığa dönmek', 'İğne yutmuş maymuna dönmek' ve 'Far görmüş tavşana dönmek' şıkları arasında 'İğne yutmuş tavşana dönmek' şıkkını seçen yarışmacı yanlış yanıt verdi. Doğru yanıt 'Far görmüş tavşana dönmek' çıkarken risk alan yarışmacı, 500 bin TL değerindeki soruyu görmek yerine 50 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın