Taşacak Bu Deniz'in Sevcan'ı Oruç'la Düğününden Fotoğraflar Yayınladı
Taşacak Bu Deniz'in bu akşam (26 Aralık) yayınlanan yeni bölümünde Oruç ve Sevcan evleniyor. Oruç ve Sevcan'ın düğününü izleyeceğimiz yeni bölüm öncesinde Sevcan'ı canlandıran Hande Nur Tekin, Instagram hesabından 'Kimsenin heyecanla beklemediği düğün' yazarak Oruç ve Sevcan'ın düğününden fotoğraflar yayınladı.
Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Sevcan ve Oruç evleniyor.
Taşacak Bu Deniz'in Sevcan'ı Hande Nur Tekin, Oruç ve Sevcan'ın düğününü yayınladı.
İşte Taşacak Bu Deniz'de rol alan Hande Nur Tekin'in paylaştığı fotoğraflardan bazıları:
