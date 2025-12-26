onedio
Taşacak Bu Deniz'in Sevcan'ı Oruç'la Düğününden Fotoğraflar Yayınladı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2025 - 21:13

Taşacak Bu Deniz'in bu akşam (26 Aralık) yayınlanan yeni bölümünde Oruç ve Sevcan evleniyor. Oruç ve Sevcan'ın düğününü izleyeceğimiz yeni bölüm öncesinde Sevcan'ı canlandıran Hande Nur Tekin, Instagram hesabından 'Kimsenin heyecanla beklemediği düğün' yazarak Oruç ve Sevcan'ın düğününden fotoğraflar yayınladı.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Sevcan ve Oruç evleniyor.

Geçtiğimiz bölüm Eleni'yi denize atanın Sevcan olduğu ortaya çıksa da Oruç, Eleni'den uzak durabilmek için Sevcan'la evleniyor. Bu akşam (26 Aralık) yayınlanan yeni bölümle Oruç ve Sevcan'ın düğününü izlemeye hazırlanırken Sevcan'ı canlandıran Hande Nur Tekin'den düğün dumpı geldi.

Taşacak Bu Deniz'in Sevcan'ı Hande Nur Tekin, Oruç ve Sevcan'ın düğününü yayınladı.

Hande Nur Tekin, Instagram hesabından 'Kimsenin heyecanla beklemediği düğün dump' notu düşerek Oruç ve Sevcan'ın düğününden kamera arkası fotoğrafları yayınladı.

İşte Taşacak Bu Deniz'de rol alan Hande Nur Tekin'in paylaştığı fotoğraflardan bazıları:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
