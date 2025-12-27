onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
26 Aralık MasterChef Altın Kupa'da Altın Önlük Sahibini Buldu: MasterChef'te Altın Önlüğü Kim Aldı?

26 Aralık MasterChef Altın Kupa'da Altın Önlük Sahibini Buldu: MasterChef'te Altın Önlüğü Kim Aldı?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.12.2025 - 08:42

MasterChef’te Altın Kupa yolculuğu hız kazanırken, altın önlük mücadelesi de heyecanını artırdı. 26 Aralık 2025 akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar hünerlerini konuşturdu. Sergen, Hasan, Çağatay ve Barbaros'un ardından altın önlüğü kazanan 5. yarışmacı merak edildi.

Peki 25 Aralık MasterChef’te altın önlüğü kim kazandı? Altın önlüğün sahibi kim oldu? İşte gecenin öne çıkan detayları…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da altın önlükler dağıtılmaya devam ediyor.

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da altın önlükler dağıtılmaya devam ediyor.

Eski yarışmacıların bu defa Altın Kupa için mücadele ettiği MasterChef'te bugüne kadar Sergen, Hasan, Çağatay ve Barbaros altın önlüğü kazanabildi. 5. altın önlük için takım oyunu gerçekleşti ve kazanan isim belli oldu.

26 Aralık MasterChef 5. altın önlük sahibini buldu: MasterChef'te 5. altın önlüğü kim aldı?

26 Aralık MasterChef 5. altın önlük sahibini buldu: MasterChef'te 5. altın önlüğü kim aldı?

MasterChef Altın Kupa'da 5. altın önlük sahibini buldu. Kırmızı Takım'ın takım oyununu kazanmasıyla birlikte bireysel mücadeleye çıkan Ayaz 5. altın önlüğün sahibi oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın