Taşacak Bu Deniz'in Senaristleri Dizinin Kaç Sezon Süreceğini Açıkladı

Yeni sezonun en sürprizli işi olan Taşacak Bu Deniz, 2 sezondur haftalık reytinglerde rakipsiz olan Uzak Şehir'i tahtından ediyor. Cuma akşamının tartışmasız galibi Taşacak Bu Deniz, haftalık reytinglerde de liderliğe göz koyarken dizinin senaristleri Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz, seyirciye müjdeli bir haber verdi.

Trabzon Film Festivali'nde muhabirlere konuşan Taşacak Bu Deniz'in senaristleri, sevilen dizinin kaç sezon süreceğini açıkladı. '3 sezon garanti' diyen Nehir Erdem, sözlerine 'Hala ilgi görüyorsak ve bence göreceğiz, hikaye bitmez. 4 sezon çıkar, 5 sezon çıkar, çıkar yani' diyerek devam etti.