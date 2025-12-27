Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu, Diziye Reyting Hedefi Koydu
Taşacak Bu Deniz oyuncuları, Trabzon Film Festivali'nde verdikleri röportajlarla gündemde. Dün akşam (26 Aralık) yayınlanan 12. bölümün ardından yeni yıl arası veren Taşacak Bu Deniz'in 13. bölümü haftalardır sosyal medyada konuşuluyor. Zarife'yi canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni bölümler hakkında iddialı sözler sarf edip diziye reyting hedefi koydu.
KAYNAK: Trabzon Son Dakika
Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle yine seyirciden tam puan aldı.
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Taşacak Bu Deniz röportajını buradan izleyebilirsiniz:
