Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu, Diziye Reyting Hedefi Koydu

Esra Demirci - TV Editörü
27.12.2025 - 10:10

Taşacak Bu Deniz oyuncuları, Trabzon Film Festivali'nde verdikleri röportajlarla gündemde. Dün akşam (26 Aralık) yayınlanan 12. bölümün ardından yeni yıl arası veren Taşacak Bu Deniz'in 13. bölümü haftalardır sosyal medyada konuşuluyor. Zarife'yi canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni bölümler hakkında iddialı sözler sarf edip diziye reyting hedefi koydu.

KAYNAK: Trabzon Son Dakika

Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle yine seyirciden tam puan aldı.

Dün akşam (26 Aralık) yayınlanan 12. bölümün ardından 1 haftalık yeni yıl arası veren Taşacak Bu Deniz'in sürpriz düğünlü 13. bölümü günlerdir sosyal medyada gündemde. Trabzon Film Festivali'nde muhabirlerin sorularını yanıtlayan dizinin Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu, 13. ve 14. bölüm hakkında iddialı sözler söyledi. 

Senaristlerin oyunculara 13. ve 14. bölümün bugüne kadar yayınlanmış en iyi bölümler olacağını söylediğini belirten Bozoğlu, ayrıca dizi için reyting hedefi koyarak 'Hedef 22 reyting' dedi.

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Taşacak Bu Deniz röportajını buradan izleyebilirsiniz:

