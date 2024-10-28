Müge Anlı'da Duyduğu Yanlış Kelimeleri Sıralayan Bir Kullanıcı Doğrusunu Unutturdu!
Müge Anlı'da Duyduğu Yanlış Kelimeleri Sıralayan Bir Kullanıcı Doğrusunu Unutturdu!
Kaynak: https://x.com/zekienesakkan/status/18...
'zekienesakkan' bir Müge Anlı izleyicisi olarak programda duyduğu yanlış kelimeleri sıralayarak hepimize doğrusunu unutturdu.
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Televizyonda yayınlanan gündüz kuşağı programlarında belki de birçok kelimenin yanlış kullanıldığını duymuşsunuzdur.
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Bir Müge Anlı izleyicisi ekranda duyduğu yanlış sarfedilen kelimeleri sıralayınca doğru bildiğimizi de unutturdu.
Kullanıcı "Birkaç ay önce başladığım yoğun Müge Anlı izlencemden öğrendiklerim listesi" yaptı. İlk sırada "vefat" kelimesi vardı. Halkın büyük bir çoğunluğunun "vefatı" "mefat" olarak kullandığını yazdı. Haklı olabilir!
Dikkate değer bir nüfusun ise "bilezik" yerine "bilenzik" dediğini belirtti. Ki bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Ancak aşina olmadıklarımız var.
Mesela kimse "Yalan söyleme," demiyor, herkes "Yalan gonuşma," diyor. İşin garip tarafı ise "uyuşturucu" yerine "yasaklı madde" söylemini hatasız ezberlemeleri...
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Kullanıcı "'Nankör' diyebilen varsa da ben duymadım, 'namkör' deniyor." diye ekliyor ve arttırıyor...
"'Meşaz' telaffuzuna gündelik hayattan alışığız ama bu programda 'mesaj' demek yasak gibi bir şey. Herkes 'meşaz' diyor."
Kullanıcının en çok şaşırdığı şey ise "Müge Anlı'ya hitaplar çok çeşitli. Yaşça ondan çok büyükler 'Müge Apla' diyebiliyor. Bazısı direkt 'Müge Anlı' diye hitap ediyor. Ama herhalde en enteresanı, 'Müge Hanım'la 'Müge Anlı'nın hibriti olan 'Müge Anlım' hitabı."
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