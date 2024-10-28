Görüş Bildir
Haberler
TV
Müge Anlı'da Duyduğu Yanlış Kelimeleri Sıralayan Bir Kullanıcı Doğrusunu Unutturdu!

Müge Anlı'da Duyduğu Yanlış Kelimeleri Sıralayan Bir Kullanıcı Doğrusunu Unutturdu!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 12:13

'zekienesakkan' bir Müge Anlı izleyicisi olarak programda duyduğu yanlış kelimeleri sıralayarak hepimize doğrusunu unutturdu.

Kaynak: https://x.com/zekienesakkan/status/18...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Televizyonda yayınlanan gündüz kuşağı programlarında belki de birçok kelimenin yanlış kullanıldığını duymuşsunuzdur.

Televizyonda yayınlanan gündüz kuşağı programlarında belki de birçok kelimenin yanlış kullanıldığını duymuşsunuzdur.

Bir Müge Anlı izleyicisi ekranda duyduğu yanlış sarfedilen kelimeleri sıralayınca doğru bildiğimizi de unutturdu.

Bir Müge Anlı izleyicisi ekranda duyduğu yanlış sarfedilen kelimeleri sıralayınca doğru bildiğimizi de unutturdu.

Kullanıcı "Birkaç ay önce başladığım yoğun Müge Anlı izlencemden öğrendiklerim listesi" yaptı. İlk sırada "vefat" kelimesi vardı. Halkın büyük bir çoğunluğunun "vefatı" "mefat" olarak kullandığını yazdı. Haklı olabilir!

Kullanıcı "Birkaç ay önce başladığım yoğun Müge Anlı izlencemden öğrendiklerim listesi" yaptı. İlk sırada "vefat" kelimesi vardı. Halkın büyük bir çoğunluğunun "vefatı" "mefat" olarak kullandığını yazdı. Haklı olabilir!

Dikkate değer bir nüfusun ise "bilezik" yerine "bilenzik" dediğini belirtti. Ki bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Ancak aşina olmadıklarımız var.

Dikkate değer bir nüfusun ise "bilezik" yerine "bilenzik" dediğini belirtti. Ki bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Ancak aşina olmadıklarımız var.

Mesela kimse "Yalan söyleme," demiyor, herkes "Yalan gonuşma," diyor. İşin garip tarafı ise "uyuşturucu" yerine "yasaklı madde" söylemini hatasız ezberlemeleri...

Mesela kimse "Yalan söyleme," demiyor, herkes "Yalan gonuşma," diyor. İşin garip tarafı ise "uyuşturucu" yerine "yasaklı madde" söylemini hatasız ezberlemeleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kullanıcı "'Nankör' diyebilen varsa da ben duymadım, 'namkör' deniyor." diye ekliyor ve arttırıyor...

Kullanıcı "'Nankör' diyebilen varsa da ben duymadım, 'namkör' deniyor." diye ekliyor ve arttırıyor...

"'Meşaz' telaffuzuna gündelik hayattan alışığız ama bu programda 'mesaj' demek yasak gibi bir şey. Herkes 'meşaz' diyor."

"'Meşaz' telaffuzuna gündelik hayattan alışığız ama bu programda 'mesaj' demek yasak gibi bir şey. Herkes 'meşaz' diyor."

Kullanıcının en çok şaşırdığı şey ise "Müge Anlı'ya hitaplar çok çeşitli. Yaşça ondan çok büyükler 'Müge Apla' diyebiliyor. Bazısı direkt 'Müge Anlı' diye hitap ediyor. Ama herhalde en enteresanı, 'Müge Hanım'la 'Müge Anlı'nın hibriti olan 'Müge Anlım' hitabı."

Kullanıcının en çok şaşırdığı şey ise "Müge Anlı'ya hitaplar çok çeşitli. Yaşça ondan çok büyükler 'Müge Apla' diyebiliyor. Bazısı direkt 'Müge Anlı' diye hitap ediyor. Ama herhalde en enteresanı, 'Müge Hanım'la 'Müge Anlı'nın hibriti olan 'Müge Anlım' hitabı."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın