Biri Finalde Bile Yükselemedi, Diğeri Açık Ara Farkla Birinci Oldu: 27 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları

Haftanın en yoğun izlenen günlerinden biri haline gelen Cumartesi kuşağında bu kez sahnede beş güçlü yapım vardı. TRT1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, 199. bölümüyle yine geniş bir kitleyi ekran başına topladı. Kanal D’de yayınlanan ve her bölümü konuşulan Güller ve Günahlar ise 12. bölümüyle seyircisini karşıladı. Reyting listesi açıklandığında birincilik tahtına oturan yapım Kanal D’nin Güller ve Günahlar dizisi oldu. Dizi totalde 9.26, AB'de 5.49, ABC'de 8.09 gibi güçlü bir oran yakalayarak gecenin lideri seçildi.