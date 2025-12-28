onedio
Biri Finalde Bile Yükselemedi, Diğeri Açık Ara Farkla Birinci Oldu: 27 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları

Gülistan Başköy
28.12.2025 - 11:25

Cumartesi akşamı reyting rekabeti iyice kızıştı. TRT1’in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, Kanal D’nin yeni yapımı Güller ve Günahlar, TV8’deki MasterChef All Star ve Show TV’nin eğlenceli programı Güldür Güldür aynı gecede ekran savaşı verdi. Bir dönem iddialı başlayan Ben Leman ise 13. bölümüyle final yaparak son kez şansını denedi. Reyting sonuçları sabah saatlerinde belli oldu. Total kategorisinin birincisi açık ara Güller ve Günahlar oldu. 

İşte tüm detaylar…

27 Aralık Cumartesi akşamı televizyon kanalları arasında reyting yarışı yine nefes kesti.

Haftanın en yoğun izlenen günlerinden biri haline gelen Cumartesi kuşağında bu kez sahnede beş güçlü yapım vardı. TRT1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, 199. bölümüyle yine geniş bir kitleyi ekran başına topladı. Kanal D’de yayınlanan ve her bölümü konuşulan Güller ve Günahlar ise 12. bölümüyle seyircisini karşıladı. Reyting listesi açıklandığında birincilik tahtına oturan yapım Kanal D’nin Güller ve Günahlar dizisi oldu. Dizi totalde 9.26, AB'de 5.49, ABC'de 8.09 gibi güçlü bir oran yakalayarak gecenin lideri seçildi.

Gönül Dağı ise yıllardır süren istikrarını koruyarak ikinci sıraya yerleşti.

Sevilen dizi totalde 6.53, AB'de 4.94, ABC grubunda ise 5.62 puanla Güller ve Günahlar dizisinden sonra en çok izlenen dizi oldu.

Gecenin en çok konuşulan bir diğer yapımı ise final yapan Ben Leman oldu.

Sezona umutlu başlayan fakat beklenen reyting yükselişini yakalayamayan dizi, 13. bölümüyle izleyicisine veda etti. Final bölümünün reytinglerde sıçrama yapıp yapamayacağı merak ediliyordu ancak tablo yayınlanınca gerçek ortaya çıktı. Ben Leman, totalde 3.04, AB'de 3.69, ABC'de 3.50 puan alarak düşük seviyede kaldı ve ekran macerasını sessizce noktaladı.

