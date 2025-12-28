onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Öykü Karayel’e Sesine Kadar Tıpatıp Benzeyen İkizi Ezgi Karayel Bir Kez Daha Kardeşiyle Karıştırıldı

Öykü Karayel’e Sesine Kadar Tıpatıp Benzeyen İkizi Ezgi Karayel Bir Kez Daha Kardeşiyle Karıştırıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.12.2025 - 09:54

İçerik Devam Ediyor

Son yıllarda projeleriyle adından sıkça söz ettiren Öykü Karayel’in tıpatıp kendisine benzeyen ikizi Ezgi Karayel, bir kez daha magazin gündemine düştü. Gittiği her etkinlikte kardeşiyle karıştırılan Ezgi Karayel, bu defa da galada muhabirlerin objektiflerine poz verdiği sırada yanlış anlaşılmayla karşılaştı.

İşte detaylar 👇

Kaynak: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Geceye şık bir kombinle katılan Ezgi Karayel, basın mensuplarının fotoğraf taleplerini kırmadı, objektiflere gülümsedi.

Geceye şık bir kombinle katılan Ezgi Karayel, basın mensuplarının fotoğraf taleplerini kırmadı, objektiflere gülümsedi.

Ancak kısa süre sonra bir muhabirin 'Sizi tek çekelim Öykü Hanım' sözleri üzerine Ezgi Karayel nazik bir şekilde 'Ben Öykü değilim, kardeşiyim.' diyerek yanılgıyı düzeltti.

Bu sözlerin ardından muhabirlerin şaşkınlıkla özür dilediği anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada 'Sesine kadar aynı' , 'Kopyası gibi' yorumlar da peş peşe geldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın