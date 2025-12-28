Öykü Karayel’e Sesine Kadar Tıpatıp Benzeyen İkizi Ezgi Karayel Bir Kez Daha Kardeşiyle Karıştırıldı

Son yıllarda projeleriyle adından sıkça söz ettiren Öykü Karayel’in tıpatıp kendisine benzeyen ikizi Ezgi Karayel, bir kez daha magazin gündemine düştü. Gittiği her etkinlikte kardeşiyle karıştırılan Ezgi Karayel, bu defa da galada muhabirlerin objektiflerine poz verdiği sırada yanlış anlaşılmayla karşılaştı.
İşte detaylar 👇
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geceye şık bir kombinle katılan Ezgi Karayel, basın mensuplarının fotoğraf taleplerini kırmadı, objektiflere gülümsedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın