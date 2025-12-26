Selçuk Üniversitesi Öğrencilerine Aylık Ne Kadar Harcadıkları Soruldu

Kira, yemek, ulaşım ve temel ihtiyaçlara gelen zamlar gençlerin bütçesini epey zorluyor. Bu noktada özellikle şehir dışında okuyan öğrencilerin ne kadar harcadığı, nasıl geçindiği ve kendini ne kadar kısıtlamak zorunda kaldığı herkeste merak uyandırıyor.

Son olarak sosyal medyada hızla yayılan yeni bir video gündem oldu. Selçuk Üniversitesi kampüsünde mikrofon uzatılan öğrencilere 'Aylık kaç para harcıyorsun?' sorusu yöneltildi. Gelen yanıtlar ise aradaki sosyoekonomik uçurumu gözler önüne serdi.