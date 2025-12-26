Selçuk Üniversitesi Öğrencilerine Aylık Ne Kadar Harcadıkları Soruldu

Son dönemde öğrencilerin aylık harcamalarının sorulduğu röportaj videoları sosyal medyada sıkça karşımıza çıkıyor. Bu kez gündeme oturan görüntüler Selçuk Üniversitesi kampüsünden geldi. Öğrencilere 'Aylık ne kadar harcıyorsun?' sorusu yöneltildi. 3 bin TL ile geçindiğini söyleyen de vardı, 50-60 bin TL'ye kadar çıkan da.
Gelin birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her alanda yaşanan fiyat artışları en çok da üniversite öğrencilerini etkiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın