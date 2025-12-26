onedio
Selçuk Üniversitesi Öğrencilerine Aylık Ne Kadar Harcadıkları Soruldu

Selçuk Üniversitesi Öğrencilerine Aylık Ne Kadar Harcadıkları Soruldu

26.12.2025 - 15:23

Son dönemde öğrencilerin aylık harcamalarının sorulduğu röportaj videoları sosyal medyada sıkça karşımıza çıkıyor. Bu kez gündeme oturan görüntüler Selçuk Üniversitesi kampüsünden geldi. Öğrencilere 'Aylık ne kadar harcıyorsun?' sorusu yöneltildi. 3 bin TL ile geçindiğini söyleyen de vardı, 50-60 bin TL'ye kadar çıkan da.

Gelin birlikte bakalım 👇

Buradan izleyebilirsiniz:

Her alanda yaşanan fiyat artışları en çok da üniversite öğrencilerini etkiliyor.

Kira, yemek, ulaşım ve temel ihtiyaçlara gelen zamlar gençlerin bütçesini epey zorluyor. Bu noktada özellikle şehir dışında okuyan öğrencilerin ne kadar harcadığı, nasıl geçindiği ve kendini ne kadar kısıtlamak zorunda kaldığı herkeste merak uyandırıyor.

Son olarak sosyal medyada hızla yayılan yeni bir video gündem oldu. Selçuk Üniversitesi kampüsünde mikrofon uzatılan öğrencilere 'Aylık kaç para harcıyorsun?' sorusu yöneltildi. Gelen yanıtlar ise aradaki sosyoekonomik uçurumu gözler önüne serdi.

