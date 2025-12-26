Burak Özçivit'in 'Başarı' Üzerine Tavsiyesini Pek Hoş Karşılamayan Kişiler

Son dönemde ünlü isimlerin başarı üzerine yaptığı tespitler sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, konuk olduğu programda 'Yeterince çalışırsanız başarırsınız lafı en sevmediğim şey. Her zaman mümkün değil. Bir sürü insan çalışıyor ve kazanamıyor. Benim şansım yaver gitti.' sözleriyle ezber bozan bir çıkış yapmış, bu sözler uzun süre tartışılmıştı. Bu kez Burak Özçivit'ten tavsiye geldi. Ünlü oyuncunun 'Başarı sadece okumakla gelmez, güveneceğiniz insanları bulun ve peşinden gidin' sözleri sosyal medyada yeni tartışmanın fitilini ateşledi.

Kaynak: Mega Mag