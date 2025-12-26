onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burak Özçivit'in 'Başarı' Üzerine Tavsiyesini Pek Hoş Karşılamayan Kişiler

Burak Özçivit'in 'Başarı' Üzerine Tavsiyesini Pek Hoş Karşılamayan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.12.2025 - 13:16

Son dönemde ünlü isimlerin başarı üzerine yaptığı tespitler sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, konuk olduğu programda 'Yeterince çalışırsanız başarırsınız lafı en sevmediğim şey. Her zaman mümkün değil. Bir sürü insan çalışıyor ve kazanamıyor. Benim şansım yaver gitti.' sözleriyle ezber bozan bir çıkış yapmış, bu sözler uzun süre tartışılmıştı. Bu kez Burak Özçivit'ten tavsiye geldi. Ünlü oyuncunun 'Başarı sadece okumakla gelmez, güveneceğiniz insanları bulun ve peşinden gidin' sözleri sosyal medyada yeni tartışmanın fitilini ateşledi.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Mega Mag

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz haftalarda Feyyaz Yiğit’in "Çalışmak tek başına yeterli değildir, şans faktörü de vardır" tespiti gündem olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Feyyaz Yiğit’in "Çalışmak tek başına yeterli değildir, şans faktörü de vardır" tespiti gündem olmuştu.

İbrahim Selim'in programına katılan Yiğit'in 'En sevmediğim şeydir; 'Yeterince çalışırsanız başarırsınız'. Yeterinden fazla çalışsanız da başaramayabilirsiniz. Bir sürü insan çalışıyor ve kazanamıyor. Benim şansım yaver gitti' şeklindeki epey sert ama gerçekçi söylemiyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Gelen yorumlardan burada bahsetmiştik:

Bu açıklaması daha soğumadan bu kez Burak Özçivit'ten başarı üzerine tavsiye geldi.

Ancak tavsiyesi sosyal medyada pek hoş karşılanmadı:

Ancak tavsiyesi sosyal medyada pek hoş karşılanmadı:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın