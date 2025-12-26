onedio
Dizideki Halini Unutun: Akasya Durağı'nın Safiye'si Gülay Baltacı Yıllar İçinde Bambaşka Biri Oldu

Dizideki Halini Unutun: Akasya Durağı’nın Safiye’si Gülay Baltacı Yıllar İçinde Bambaşka Biri Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.12.2025 - 11:52

Akasya Durağı şüphesiz Türk televizyon tarihine karakterleriyle damga vurmuş yapımlardan biri. Aradan yıllar geçmesine rağmen dizi ve oyuncuları hâlâ sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bu kez merak konusu olan isim, dizide Osman’ın eşi Safiye’ye hayat veren Gülay Baltacı oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Baltacı bir hayranının paylaştığı kareyle ortaya çıktı.

 İşte yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken oyuncunun son hali 👇

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında yayınlanmış, Çiçek Taksi'nin yeniden uyarlaması olarak ekranlara gelmişti.

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında yayınlanmış, Çiçek Taksi’nin yeniden uyarlaması olarak ekranlara gelmişti.

Bir taksi durağında geçen hikâyeleri, sempatik karakterleri ve sıcak mahalle atmosferiyle milyonları ekran başına kilitleyen yapımı bugün hatırlıyoruz. Osman, Seyit, Gülbin, Sinan, Ali Kemal ve daha birçok karakter kendi repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

O karakterlerden biri de Osman'ın tatlı-sert, kıskanç ve bir o kadar komik eşi Safiye idi.

O karakterlerden biri de Osman’ın tatlı-sert, kıskanç ve bir o kadar komik eşi Safiye idi.

Safiye’ye hayat veren Gülay Baltacı, dizinin sona ermesinin ardından uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Bu nedenle birçok izleyici nerede ve ne yaptığını merak ediyordu.

Aradan geçen uzun zamanın ardından oyuncu yeniden ortaya çıktı.

Aradan geçen uzun zamanın ardından oyuncu yeniden ortaya çıktı.

Bir hayranı, Baltacı’yla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi birçok kişiyi şaşırttı.

