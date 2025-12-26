Dizideki Halini Unutun: Akasya Durağı’nın Safiye’si Gülay Baltacı Yıllar İçinde Bambaşka Biri Oldu
Akasya Durağı şüphesiz Türk televizyon tarihine karakterleriyle damga vurmuş yapımlardan biri. Aradan yıllar geçmesine rağmen dizi ve oyuncuları hâlâ sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bu kez merak konusu olan isim, dizide Osman’ın eşi Safiye’ye hayat veren Gülay Baltacı oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Baltacı bir hayranının paylaştığı kareyle ortaya çıktı.
İşte yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken oyuncunun son hali 👇
Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında yayınlanmış, Çiçek Taksi’nin yeniden uyarlaması olarak ekranlara gelmişti.
O karakterlerden biri de Osman’ın tatlı-sert, kıskanç ve bir o kadar komik eşi Safiye idi.
Aradan geçen uzun zamanın ardından oyuncu yeniden ortaya çıktı.
