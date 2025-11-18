onedio
Feyyaz Yiğit'in Takdir Toplayan 'Başarı' Tespitinde Kendisinden Birer Parça Bulan Kişiler

Feyyaz Yiğit'in Takdir Toplayan 'Başarı' Tespitinde Kendisinden Birer Parça Bulan Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 12:33

Geçtiğimiz günlerde Feyyaz Yiğit'in bir programda yaptığı “başarı” değerlendirmesi adeta gündeme damgasını vurdu. “Yeterince çalışırsanız başarırsınız” sözünü eleştirerek bunun her zaman gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yiğit, kendi yolculuğunda şansın da önemli payı olduğunu açıkça dile getirdi. Bu sözler sosyal medyada birçok kişinin dikkatini çekti. kullanıcılar hem Yiğit’e hak verdi hem de kendi hayatlarından benzer deneyimleri paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Feyyaz Yiğit'in bir programda yaptığı 'başarı' tespiti gündeme oturmuştu.

'En sevmediğim şeydir; 'Yeterince çalışırsanız başarırsınız'. Yeterinden fazla çalışsanız da başaramayabilirsiniz. Bir sürü insan çalışıyor ve kazanamıyor. Benim şansım yaver gitti' diyerek epey sert gerçekçi söylemlerde bulunmuştu.

Diğer kullanıcılar da Feyyaz Yiğit'i haklı buldu, kendi 'başarı' hikayelerini anlattı.

Peki gerçekten her şey 'nasip' mi? Buyurun hep birlikte bakalım...

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
