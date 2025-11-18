Feyyaz Yiğit'in Takdir Toplayan 'Başarı' Tespitinde Kendisinden Birer Parça Bulan Kişiler

Geçtiğimiz günlerde Feyyaz Yiğit'in bir programda yaptığı “başarı” değerlendirmesi adeta gündeme damgasını vurdu. “Yeterince çalışırsanız başarırsınız” sözünü eleştirerek bunun her zaman gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yiğit, kendi yolculuğunda şansın da önemli payı olduğunu açıkça dile getirdi. Bu sözler sosyal medyada birçok kişinin dikkatini çekti. kullanıcılar hem Yiğit’e hak verdi hem de kendi hayatlarından benzer deneyimleri paylaştı.