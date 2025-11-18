onedio
Ucuz Bir Hırdavat Mağazasından Aldıkları Aletle 2.79 Karatlık Elmas Bulan Aile

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 11:06

Oklahoma’lı bir aile, yeğenlerinin doğum günü için Arkansas’a yaptığı gezi sırasında Crater of Diamonds State Park’ta 2,79 karatlık kahverengi bir elmas buldu. Aile, sadece ucuz bir hırdavat mağazasından aldıkları basit elek ve kovalarla toprağı eleyerek taşın peşine düştü, akabinde de büyük sürprizi yaşadı.

Oklahoma’lı bir aile, 13 Eylül’de Arkansas’ın güneybatısındaki Crater of Diamonds State Park’ta 2,79 karatlık kahverengi bir elmas buldu.

Aile, yeğenlerinin doğum günü için bölgede bulunurken parka uğrayıp, basit elek ve kova ile toprağı eleyerek taşı keşfetti.

Park yetkilileri, elmasın doğal iç yapısı ve kahverengi rengiyle dikkat çektiğini belirtti.

Kahverengi ton, elmasın derin yer kabuğunda yüksek basınç ve ısıya maruz kalması sonucu oluşan kalıcı deformasyonlardan kaynaklanıyor.

Crater of Diamonds, “bulan alır” politikasıyla 37,5 dönümlük halka açık tarlasında ziyaretçilere arama ve bulduklarını saklama imkânı sunuyor. Buradaki elmaslar, lamproit adlı volkanik kayaçlarla yüzeye taşınıyor ve erozyonla üst toprakta bulunabiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
