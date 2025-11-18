Ucuz Bir Hırdavat Mağazasından Aldıkları Aletle 2.79 Karatlık Elmas Bulan Aile
Oklahoma’lı bir aile, yeğenlerinin doğum günü için Arkansas’a yaptığı gezi sırasında Crater of Diamonds State Park’ta 2,79 karatlık kahverengi bir elmas buldu. Aile, sadece ucuz bir hırdavat mağazasından aldıkları basit elek ve kovalarla toprağı eleyerek taşın peşine düştü, akabinde de büyük sürprizi yaşadı.
Oklahoma’lı bir aile, 13 Eylül’de Arkansas’ın güneybatısındaki Crater of Diamonds State Park’ta 2,79 karatlık kahverengi bir elmas buldu.
Park yetkilileri, elmasın doğal iç yapısı ve kahverengi rengiyle dikkat çektiğini belirtti.
