Prens ve D.İ.S.C.O.'yla Kahkahaya Boğan Giray Altınok'tan Yeni Dizi Müjdesi
Prens dizisiyle izleyiciyi bambaşka bir dünyaya götüren Giray Altınok, geçtiğimiz haftalarda 4. sezon müjdesini vermişti. Sinemalarda D.İ.S.C.O. ile bir kez daha kahkahaya boğan Giray Altınok, Birsen Altuntaş ile yaptığı röportajda yeni dizisini duyurdu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Prens dizisini birlikte yazdığı ve birlikte rol aldığı Kerem Özdoğan'la D.İ.S.C.O. filmine imza atan Giray Altınok, bu kez de sinemalarda başarı sağlıyor.
Giray Altınok, vampir dizisi yapacaklarını açıkladı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
