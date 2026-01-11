onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Prens ve D.İ.S.C.O.'yla Kahkahaya Boğan Giray Altınok'tan Yeni Dizi Müjdesi

Prens ve D.İ.S.C.O.'yla Kahkahaya Boğan Giray Altınok'tan Yeni Dizi Müjdesi

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.01.2026 - 12:08

Prens dizisiyle izleyiciyi bambaşka bir dünyaya götüren Giray Altınok, geçtiğimiz haftalarda 4. sezon müjdesini vermişti. Sinemalarda D.İ.S.C.O. ile bir kez daha kahkahaya boğan Giray Altınok, Birsen Altuntaş ile yaptığı röportajda yeni dizisini duyurdu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Prens dizisini birlikte yazdığı ve birlikte rol aldığı Kerem Özdoğan'la D.İ.S.C.O. filmine imza atan Giray Altınok, bu kez de sinemalarda başarı sağlıyor.

Prens dizisini birlikte yazdığı ve birlikte rol aldığı Kerem Özdoğan'la D.İ.S.C.O. filmine imza atan Giray Altınok, bu kez de sinemalarda başarı sağlıyor.

Prens'le yakaladıkları başarının ardından gündemden düşmeyen ikili, sinemada da benzer bir başarı yakalıyor. Prens'in dördüncü sezon müjdesini vermesinin ardından Özge Özacar ve Yıldız Çağrı Atiksoy'la izleyenleri kahkahaya boğmaya devam ediyor. 

Birsen Altuntaş'ın YouTube programına konuk olan Giray Altınok, müjdelerine bir yenisini daha ekledi.

Giray Altınok, vampir dizisi yapacaklarını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın