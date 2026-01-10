onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Stranger Things Yıldızı Maya Hawke: “Sözlerim Bir Hayrana Pahalıya Patladı”

Stranger Things Yıldızı Maya Hawke: “Sözlerim Bir Hayrana Pahalıya Patladı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.01.2026 - 15:27

Stranger Things finali yalnızca hikayesiyle değil, perde arkasındaki ilginç detaylarla da konuşulmaya devam ediyor. Dizide Robin karakterine hayat veren Maya Hawke, katıldığı bir programda beklenmedik bir itirafta bulundu. Hawke, finalde kimin öleceğine dair söylediği belirsiz sözlerin bir hayranın ciddi para kaybetmesine yol açtığını açıkladı. 

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Stranger Things, finaliyle yalnızca bir dönemi kapatmakla kalmadı, izleyicileri uzun süre konuşacak yeni sorularla baş başa bıraktı.

Stranger Things, finaliyle yalnızca bir dönemi kapatmakla kalmadı, izleyicileri uzun süre konuşacak yeni sorularla baş başa bıraktı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren sadece bir dizi değil, küresel bir fenomene dönüşen yapım, final bölümüyle de milyonları ekran başına kilitledi. Sosyal medyada günlerce konuşulan final, karakterlerin vedası ve hikayenin kapanışıyla izleyicide güçlü bir duygusal etki yarattı. Final gecesi yaşanan yoğunluk, platformda erişim sorunlarına bile yol açarak dizinin hala ne kadar güçlü bir ilgi gördüğünü gösterdi.

Maya Hawke, The Late Show Starring Jimmy Fallon’a konuk olduğu programda Stranger Things finaliyle ilgili ilginç bir anısını paylaştı.

Maya Hawke, The Late Show Starring Jimmy Fallon’a konuk olduğu programda Stranger Things finaliyle ilgili ilginç bir anısını paylaştı.

Genç oyuncu, bir hayranın kendisine dizide kimin öleceğini sorduğunu ve net bir cevap vermediğini söyledi. Ancak bu belirsiz ifadelerin, hayran tarafından ciddi bir bahis kararına dönüştürüldüğünü sonradan öğrendiğini anlattı. Hawke, “Ben bir şey söylemedim ama sanırım ima ettim” diyerek durumu özetledi. Bu ipuçlarına güvenen hayranın büyük miktarda para yatırdığı ve sonunda hepsini kaybettiği ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın