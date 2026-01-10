Stranger Things Yıldızı Maya Hawke: “Sözlerim Bir Hayrana Pahalıya Patladı”

Genç oyuncu, bir hayranın kendisine dizide kimin öleceğini sorduğunu ve net bir cevap vermediğini söyledi. Ancak bu belirsiz ifadelerin, hayran tarafından ciddi bir bahis kararına dönüştürüldüğünü sonradan öğrendiğini anlattı. Hawke, “Ben bir şey söylemedim ama sanırım ima ettim” diyerek durumu özetledi. Bu ipuçlarına güvenen hayranın büyük miktarda para yatırdığı ve sonunda hepsini kaybettiği ortaya çıktı.