Jennifer Lawrence’tan Dikkat Çeken Yakın Sahne İtirafı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.01.2026 - 14:46

Hollywood’un Oscar ödüllü yıldızı Jennifer Lawrence, oyunculuk kariyerinde bazı sahnelerin çekim sürecine dair açıklamalarda bulundu. Yeni filmi Die My Love’da yer alan yakınlık içeren sahnelerle ilgili deneyimini paylaştı. Lawrence, çekimlerin onun için her zaman kolay olmadığını ama belirli koşulların süreci rahatlatabildiğini söyledi. Özellikle rol arkadaşının tanıdık olup olmaması bu süreçte belirleyici olmuş. 

Kaynak: Independent

Jennifer Lawrence, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide film setinde yaşadığı deneyimleri anlattı.

Die My Love adlı psikolojik drama filminde yer alan yakınlık sahnelerine dair bir değerlendirme yaptı. Lawrence, bu tür sahneleri çekerken farklı oyuncularla çalışma tercihinin süreci etkilediğini belirtti. Özellikle sahnenin ilk gününde rol arkadaşıyla “yabancı” olarak çekim yapmanın kendisi için daha kolay olduğunu söyledi.

Lawrence, bu yaklaşımın hem profesyonel sınırları koruduğunu hem de gereksiz gerginliği azalttığını ifade etti.

Die My Love’da birlikte çalıştığı oyuncuyla henüz derin bir dostluk kurmadan sahnelere başlamanın kendisini rahatlattığını anlattı. Daha önce benzer sahneleri tanıdığı bir oyuncuyla çekmenin “tuhaf” olabileceğini de ekledi. Aktris, bu deneyimin set üzerindeki genel enerjiye de olumlu yansıdığını dile getirdi. Söyleşide ayrıca sahnelerin hızlıca aradan çıkarılmasının kaygıyı hafiflettiğini de belirtti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
