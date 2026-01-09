Jennifer Lawrence’tan Dikkat Çeken Yakın Sahne İtirafı

Die My Love’da birlikte çalıştığı oyuncuyla henüz derin bir dostluk kurmadan sahnelere başlamanın kendisini rahatlattığını anlattı. Daha önce benzer sahneleri tanıdığı bir oyuncuyla çekmenin “tuhaf” olabileceğini de ekledi. Aktris, bu deneyimin set üzerindeki genel enerjiye de olumlu yansıdığını dile getirdi. Söyleşide ayrıca sahnelerin hızlıca aradan çıkarılmasının kaygıyı hafiflettiğini de belirtti.