Masumiyet Müzesi Konusu Nedir? Netflix Masumiyet Müzesi Oyuncuları Kimler, Ne Zaman Yayınlanacak?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.01.2026 - 23:51

Netflix, Türkiye'de yeni bir yerli yapıma daha imza attı. Nobel Ödüllü edebiyatçımız Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi isimli kitabından uyarlanan aynı isimli dizi, şimdiden büyük merak uyandırdı. Bir dönem dizisi olan Masumiyet Müzesi'nde başrol Kemal'a sevilen oyuncu Selahattin Paşalı hayat veriyor.

Peki Masumiyet Müzesi konusu nedir, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?

Masumiyet Müzesi Konusu Nedir?

Masumiyet Müzesi, günlük hayattan, sanattan, arkadaşlıktan, cinsellikten, yalnızlıktan, mutluluktan ve aileden bahseder. 1975 yılında başlayan hikâye, tekstil zengini Basmacı ailesinin okumuş 30 yaşındaki oğulları Kemal'in hikayesini anlatır. Kemal ile uzak akrabaları, yoksul Keskin ailesinin 18 yaşındaki güzel kızı, tezgahtar Füsun ile arasında bir aşk başlar. 

Kemal ile Füsun arasındaki trajik aşk hikayesi anlatılırken bir yandan da 1970'li yılların İstanbul'unda aşk, nostalji, sosyal hayat gibi temalar da ele alınır.

Masumiyet Müzesi Oyuncuları Kimler?

Masumiyet Müzesi oyuncuları aşağıdaki gibidir:

  • Selahattin Paşalı

  • Eylül Lize Kandemir

  • Oya Unustası

  • Tilbe Saran

  • Bülent Emin Yarar

  • Gülçin Kültür Şahin

  • Ercan Kesal

  • Hasan Erdem

Masumiyet Müzesi Dizisi Nereden İzlenir?

Masumiyet Müzesi dizisi Netflix üzerinden izlenebilir. Masumiyet Müzesi, bir Netflix yapımıdır.

Masumiyet Müzesi Kaç Bölüm, Kaç Sezon?

Masumiyet Müzesi, 1 sezon ve 9 bölümden oluşuyor. Masumiyet Müzesi'nin 2. sezonuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Masumiyet Müzesi Ne Zaman Başlayacak, İlk Bölüm Ne Zaman?

Masumiyet Müzesi ilk bölümü 13 Şubat'ta yayınlanacak.

Masumiyet Müzesi Gerçek mi?

Masumiyet Müzesi dizisi kurgudur. Dizi, aynı isimli romandan uyarlanmıştır. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Masumiyet Müzesi'nde romanda sözü edilen eşyalar ve imgeler sergilenir Bu müzede, hikâyeye uygun bir atmosfer vardır.

Masumiyet Müzesi Kitabı Yazarı Kimdir?

Masumiyet Müzesi kitabının yazarı Nobel Ödüllü edebiyatçımız Orhan Pamuk'tur.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
