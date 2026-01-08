onedio
İlk ve Son'daki Erotik Sahneleri Sorulan Bergüzar Korel'den Sitem Dolu Cevap

Merve Ersoy
08.01.2026 - 14:01

HBO Original dizisi İlk ve Son'un üçüncü sezonunda Bergüzar Korel ve Timuçin Esen yer aldı. ‘Güneş ve Serkan’ karakterleriyle izleyici karşısına çıkan Korel ve Esen'in yakınlaşma sahneleri dikkat çekti. Bergüzar Korel'e bu sahnelerle ilgili sorulan soruya ünlü oyuncu sert çıktı.

Sevilen dizi İlk ve Son'un üçüncü sezonunda yer alan Bergüzar Korel ve Timuçin Esen merak uyandırdı.

HBO Max'te 30 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak diziden yayınlanan tanıtım büyük ilgi gördü. Dizide, Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'in canlandırdığı Güneş ve Serkan karakterlerinin yakınlaşma sahneleri de fragmanda en çok konuşulan sahnelerden biri oldu.

Dizideki erotik sahneler hakkında soru sorulan Bergüzar Korel, yakınlaşma sahneleriyle ilgili sorulan soruya sert çıktı.

Bergüzar Korel, “Erkeklere hiç sormuyorsunuz bu soruları. Hâlâ bunların konuşuluyor olmasını anlamıyorum. Bir ilişkiyi anlattığımız için ölçülü ve hikâyeye hizmet eden sahnelerdi.' diyerek sitem etti.

Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
