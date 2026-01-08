İlk ve Son'daki Erotik Sahneleri Sorulan Bergüzar Korel'den Sitem Dolu Cevap
HBO Original dizisi İlk ve Son'un üçüncü sezonunda Bergüzar Korel ve Timuçin Esen yer aldı. ‘Güneş ve Serkan’ karakterleriyle izleyici karşısına çıkan Korel ve Esen'in yakınlaşma sahneleri dikkat çekti. Bergüzar Korel'e bu sahnelerle ilgili sorulan soruya ünlü oyuncu sert çıktı.
Sevilen dizi İlk ve Son'un üçüncü sezonunda yer alan Bergüzar Korel ve Timuçin Esen merak uyandırdı.
Dizideki erotik sahneler hakkında soru sorulan Bergüzar Korel, yakınlaşma sahneleriyle ilgili sorulan soruya sert çıktı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
