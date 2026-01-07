onedio
TV'de Yok! Survivor’ın Ada Hayatından Hiç İzlemedikleriniz YouTube’da Yayında

Lila Ceylan
07.01.2026 - 23:13

Survivor’ın televizyonda hiç yayınlanmayan özel görüntüleri ilk kez Survivor Türkiye youtube hesabında yayınlandı! 

Oyun alanında kameralara yansımayan detaylar, kamp alanındaki sohbetler, gece vakti yaşananlar ve ada hayatının tüm detayları Survivor tarihinde ilk defa izleyiciyle YouTube üzerinden paylaşıldı.

Survivor 2026 tüm hızıyla devam ederken özlenen ada hayatından görüntüler izleyicinin beğenisini topladı.

Survivor 2026 tüm hızıyla devam ederken özlenen ada hayatından görüntüler izleyicinin beğenisini topladı.

Yarışmacıların ada yaşantılarından görüntülerin birçoğu ekrana yansıyor ancak televizyonda hiç izlemedikleriniz Survivor tarihinde ilk kez izleyicileri için YouTube kanalında yayınlandı!

