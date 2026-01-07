TV'de Yok! Survivor’ın Ada Hayatından Hiç İzlemedikleriniz YouTube’da Yayında
Survivor’ın televizyonda hiç yayınlanmayan özel görüntüleri ilk kez Survivor Türkiye youtube hesabında yayınlandı!
Oyun alanında kameralara yansımayan detaylar, kamp alanındaki sohbetler, gece vakti yaşananlar ve ada hayatının tüm detayları Survivor tarihinde ilk defa izleyiciyle YouTube üzerinden paylaşıldı.
Survivor 2026 tüm hızıyla devam ederken özlenen ada hayatından görüntüler izleyicinin beğenisini topladı.
