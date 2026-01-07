Ünlülere Yönelik Düzenlenen Soruşturmada Yeni Gelişme: 19 Kişi Tutuklandı

5 Ocak günü operasyonda yeni bir dalga gerçekleşmiş, 26 ünlü şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu isimler arasında; ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy, Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez ve şarkıcı Nevin Şimşek gibi isimler bulunuyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre saç, idrar ve kan örneklerini veren ünlü isimlerin test sonuçları bir bir açıklanırken gözaltına alınan 26 isimden 19'unun tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği ortaya çıktı.