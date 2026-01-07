onedio
Ünlülere Yönelik Düzenlenen Soruşturmada Yeni Gelişme: 19 Kişi Tutuklandı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.01.2026 - 20:17

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunun son dalgasında 26 kişi gözaltına alınmıştı. 26 kişiden 19'u tutuklama talebiyle 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi ve 19 ismin tamamı tutuklandı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ünlü oyuncu Doğukan Güngör serbest bırakıldı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması ilk olarak 8 Ekim'de düzenlenmişti.

5 Ocak günü operasyonda yeni bir dalga gerçekleşmiş, 26 ünlü şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu isimler arasında; ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy, Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez ve şarkıcı Nevin Şimşek gibi isimler bulunuyordu. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre saç, idrar ve kan örneklerini veren ünlü isimlerin test sonuçları bir bir açıklanırken gözaltına alınan 26 isimden 19'unun tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği ortaya çıktı.

Bununla beraber ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün de aralarında bulunduğu 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Saniye Deniz savcılıktan serbest bırakıldı.

Model Binnur Buse Alper, Selen Sedef Atmaca ve Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk hakkında adli kontrol şartıyla ev hapsi kararı verildi. 

Tutuklamaya sevk edilen isimler; Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altundağ, 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy, modacı Lerna Elmas, model Duygu Açıksöz, model Merve Uslu, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek, Suma Beach işletmecilerinden Hakan Yıldız, işletmeci Koray Beşlı̇, Spiker Ece Cerenbeli, şarkıcı Berna Arıcı, Suat Yıldız, , Gülsüm Bayrak, Merve Eryiğit, Gizem Özköroğlu, Sevgi Taştan ve işletmeci Veysel Avcı olarak açıklandı. 

19 ismin tamamı tutuklandı.

