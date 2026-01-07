Ünlülere Yönelik Düzenlenen Soruşturmada Yeni Gelişme: 19 Kişi Tutuklandı
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunun son dalgasında 26 kişi gözaltına alınmıştı. 26 kişiden 19'u tutuklama talebiyle 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi ve 19 ismin tamamı tutuklandı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ünlü oyuncu Doğukan Güngör serbest bırakıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması ilk olarak 8 Ekim'de düzenlenmişti.
Bununla beraber ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün de aralarında bulunduğu 7 şüpheli serbest bırakıldı.
