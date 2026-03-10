Doğanın Uyanışına Eşlik Eden 12 Enstrümantal Parça
Havada o tatlı bahar kokusu var ya hani... Toprak ısınıyor, ağaçlar 'ben buradayım' demeye başlıyor. İşte tam bu anlarda, kafandaki gürültüyü susturup sadece notalara bırakman gereken o listeyi hazırladık. Hazırsan, doğayla senkronize oluyoruz!
1. Max Richter - Spring 1
2. Yann Tiersen - Comptine d'un autre été, l'après-midi
3. Ludovico Einaudi - Primavera
4. Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem
5. Secret Garden - Nocturne
6. Evgeny Grinko - Valse
7. Anouar Brahem - Le Pas du Chat Noir
8. Stephan Micus - Part 1
9. Kitaro - Matsuri
10. Can Atilla - Hamamda İlk Gözyaşları
11. Omar Akram - Dancing with the Wind
12. Pachelbel - Canon in D
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
