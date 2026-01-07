onedio
Yeni Rolü İçin Tesettüre Giren Hülya Avşar, "Aynı Yağmurun Altında" Dizisine Hazırlandığı Anları Paylaştı

Lila Ceylan
07.01.2026 - 20:20

ATV'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmurun Altında'da Fazilet Hanım karakterine hayat verecek olan Hülya Avşar, hazırlık sürecini ilk kez paylaştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Avşar kızı, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor.

Attığı her adımla hayatımıza girdiği ilk günden beri olay olan Hülya Avşar, sık sık sosyal medya paylaşımları veya gündeme dair çıkışlarıyla gündeme oturuyor. 

En son Masumiyet dizisiyle ekranlarda izlediğimiz ve 'Hülya Avşar filtresi' diye bir kavram icat eden Hülya Avşar, yine kabuğuna çekilmiş, içine sinen bir proje bulamamıştı. 

Ta ki 'Aynı Yağmurun Altında' dizisinden teklif gelene kadar!

ATV’de yayınlanacak olan "Aynı Yağmurun Altında" dizisinde Fazilet Hanım rolünü oynayacak Hülya Avşar, karakteri için tesettüre girmişti.

İlk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Aynı Yağmurun Altında' dizisi, sosyal medyada Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti'nin bir karışımı olarak yorumlanmıştı. Ayrıca Yeni Gelin dizisini de andırdığı konuşulmuştu. 

Dikkatleri üzerine çekmeye başaran dizinin ilk bölümü heyecanla beklenirken Hülya Avşar'ın tesettürlü pozları da sosyal medyada viral olmuştu.

"Fazilet Hanım" rolüne tam gaz hazırlanan Hülya Avşar, tesettürlü imajına bürünmek için geçirdiği hazırlık sürecini paylaştı.

