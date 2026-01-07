Yeni Rolü İçin Tesettüre Giren Hülya Avşar, "Aynı Yağmurun Altında" Dizisine Hazırlandığı Anları Paylaştı
ATV'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmurun Altında'da Fazilet Hanım karakterine hayat verecek olan Hülya Avşar, hazırlık sürecini ilk kez paylaştı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Avşar kızı, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV’de yayınlanacak olan "Aynı Yağmurun Altında" dizisinde Fazilet Hanım rolünü oynayacak Hülya Avşar, karakteri için tesettüre girmişti.
"Fazilet Hanım" rolüne tam gaz hazırlanan Hülya Avşar, tesettürlü imajına bürünmek için geçirdiği hazırlık sürecini paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın