Domatese 450 TL Veren Halil Ergün, 2026 Emekli Maaşına İsyan Etti!

07.01.2026 - 18:30

Ünlü oyuncu Halil Ergün'e meclisten yeni geçen yasa, milletvekili maaşı ve 2026 emeklilik maaşı soruldu. Beş domatese 450 TL verdiğini söyleyen Ergün isyan etti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i olarak hafızalarımıza kazınan Halil Ergün, son zamanlarda sık sık gündeme geliyor.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i olarak hafızalarımıza kazınan Halil Ergün, son zamanlarda sık sık gündeme geliyor.

Birkaç ay önce katıldığı televizyon programlarıyla öne çıkan Halil Ergün, efsane karakteri Ali Rıza Bey'in ölüm sahnesini yeniden canlandırmıştı. 

Hemen ardından dizideki kızları Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'a sitem dolu söylemlerde bulunmuş, dizi bittikten sonra kimsenin kendisini aramadığını dile getirmiş ve vefasızlıktan dem vurmuştu.

Son birkaç aydır çok görünür olan Halil Ergün, bu sefer de bir davet öncesi görüntülendi.

