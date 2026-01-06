Zorlama Eleştirilerine Rağmen Devam: Emily in Paris’e 6. Sezon Onayı Geldi

Roma’da pazarlama ajansının yeni ofisini kuran karakter, burada yeni bir ilişkiye de adım attı. Ancak sezon finalinde Emily’nin rotası yeniden Paris’e döndü. Bu karar, karakterin kariyer ve özel hayatında önemli bir dönüm noktası olarak yorumlandı. Hikayenin merkezinin tekrar Paris’e taşınması izleyiciyi ikiye böldü.

Dizinin yaratıcısı Darren Star, Emily’nin tercihinin bilinçli bir dönüş olduğunu söyledi. Star’a göre Emily, emek verdiği hayatı ve kariyeri seçti. Paris’in onun için geçici bir durak olmadığını fark etmesi bu kararda etkili oldu. Yapımcı, 6. sezonda eski defterlerin yeniden açılabileceğinin de sinyalini verdi. Özellikle Emily ile Gabriel arasındaki ilişkinin yeniden gündeme gelmesi ihtimali konuşuluyor.