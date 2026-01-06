onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Zorlama Eleştirilerine Rağmen Devam: Emily in Paris’e 6. Sezon Onayı Geldi

Zorlama Eleştirilerine Rağmen Devam: Emily in Paris’e 6. Sezon Onayı Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.01.2026 - 15:15

Netflix’in popüler romantik komedisi Emily in Paris için karar çıktı. Tartışmalı geçen yeni sezonun ardından dizinin geleceği merak konusuydu. Platform, eleştirilere rağmen projeye güvenini korudu. Yapım için yeni sezon onayı resmen duyuruldu. Böylece Emily’nin hikayesi kaldığı yerden devam edecek.

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netflix, Emily in Paris dizisine 6. sezon için yeşil ışık yaktığını açıkladı.

Netflix, Emily in Paris dizisine 6. sezon için yeşil ışık yaktığını açıkladı.

Karar, 5. sezonun yayınlanmasından yaklaşık üç hafta sonra geldi. Yeni sezon, ilk 11 günde dünya genelinde 26,8 milyon izlenmeye ulaşarak beklentileri rakamsal olarak karşıladı. İzlenme performansı, eleştirilerin önüne geçmiş gibi görünüyor. Bu tablo, Netflix’in diziyi sürdürme isteğinde belirleyici oldu.

Beşinci sezonda Emily, Paris’ten ayrılarak İtalya’ya gitmişti.

Beşinci sezonda Emily, Paris’ten ayrılarak İtalya’ya gitmişti.

Roma’da pazarlama ajansının yeni ofisini kuran karakter, burada yeni bir ilişkiye de adım attı. Ancak sezon finalinde Emily’nin rotası yeniden Paris’e döndü. Bu karar, karakterin kariyer ve özel hayatında önemli bir dönüm noktası olarak yorumlandı. Hikayenin merkezinin tekrar Paris’e taşınması izleyiciyi ikiye böldü.

Dizinin yaratıcısı Darren Star, Emily’nin tercihinin bilinçli bir dönüş olduğunu söyledi. Star’a göre Emily, emek verdiği hayatı ve kariyeri seçti. Paris’in onun için geçici bir durak olmadığını fark etmesi bu kararda etkili oldu. Yapımcı, 6. sezonda eski defterlerin yeniden açılabileceğinin de sinyalini verdi. Özellikle Emily ile Gabriel arasındaki ilişkinin yeniden gündeme gelmesi ihtimali konuşuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın