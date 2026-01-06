Zorlama Eleştirilerine Rağmen Devam: Emily in Paris’e 6. Sezon Onayı Geldi
Netflix’in popüler romantik komedisi Emily in Paris için karar çıktı. Tartışmalı geçen yeni sezonun ardından dizinin geleceği merak konusuydu. Platform, eleştirilere rağmen projeye güvenini korudu. Yapım için yeni sezon onayı resmen duyuruldu. Böylece Emily’nin hikayesi kaldığı yerden devam edecek.
Kaynak: Independent
Netflix, Emily in Paris dizisine 6. sezon için yeşil ışık yaktığını açıkladı.
Beşinci sezonda Emily, Paris’ten ayrılarak İtalya’ya gitmişti.
