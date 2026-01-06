Avatar 3, 18 Günde 1 Milyar Doları Aştı
Pandora’ya dönüş, gişede bir kez daha büyük ses getirdi. Avatar: Ateş ve Kül, vizyona girdikten sadece 18 gün sonra 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı. Film, yılın en hızlı yükselen yapımlarından biri olarak sinema salonlarında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu başarıyla birlikte Disney, 2025’te üçüncü kez “1 milyar dolar” sevincini yaşadı.
Kaynak: Independent
Avatar: Ateş ve Kül, vizyona girişinin 18. gününde küresel gişede 1 milyar doları geride bıraktı.
Şimdi gözler, Ateş ve Kül’ün 2 milyar doları aşıp aşamayacağına çevrildi.
