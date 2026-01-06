onedio
Avatar 3, 18 Günde 1 Milyar Doları Aştı

Avatar 3, 18 Günde 1 Milyar Doları Aştı

06.01.2026 - 10:59

Pandora’ya dönüş, gişede bir kez daha büyük ses getirdi. Avatar: Ateş ve Kül, vizyona girdikten sadece 18 gün sonra 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı. Film, yılın en hızlı yükselen yapımlarından biri olarak sinema salonlarında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu başarıyla birlikte Disney, 2025’te üçüncü kez “1 milyar dolar” sevincini yaşadı.

Kaynak: Independent

Avatar: Ateş ve Kül, vizyona girişinin 18. gününde küresel gişede 1 milyar doları geride bıraktı.

Avatar: Ateş ve Kül, vizyona girişinin 18. gününde küresel gişede 1 milyar doları geride bıraktı.

Filmin toplam hasılatı, Kuzey Amerika’dan 306 milyon dolar, uluslararası pazarlardan ise 777 milyon doların üzerine çıkarak 1,08 milyar dolara ulaştı. Bu tempo, serinin önceki filmleriyle kıyaslandığında benzer bir ilgiye işaret ediyor. 2009’daki ilk Avatar 1 milyar dolara 17 günde ulaşırken, Suyun Yolu bu eşiği 14 günde aşmıştı. Her iki film de uzun süre gişe zirvesinde kalmış ve yıllar içinde sinema tarihine geçmişti. İlk film toplamda 2,9 milyar dolar, ikinci film ise 2,3 milyar dolar hasılat elde etmişti.

Şimdi gözler, Ateş ve Kül’ün 2 milyar doları aşıp aşamayacağına çevrildi.

Şimdi gözler, Ateş ve Kül’ün 2 milyar doları aşıp aşamayacağına çevrildi.

Ateş ve Kül, Disney’in bu yıl 1 milyar doları geçen üçüncü filmi olmayı başardı. Stüdyo, pandemi sonrası dönemde ilk kez küresel gişede 6,5 milyar doların üzerine çıktı. Filmde Jake Sully ve Neytiri’nin ailesi, Pandora’daki savaşın daha da sertleştiği bir dönemde izleyiciyle buluşuyor. Hikaye, Neteyam’ın ölümünün ardından yaşanan kırılmaları merkeze alıyor. Yeni Na’vi kabilesi Kül Halkı ve liderleri Varang, tehdidin boyutunu büyütüyor.

