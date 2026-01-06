Avatar 3, 18 Günde 1 Milyar Doları Aştı

Filmin toplam hasılatı, Kuzey Amerika’dan 306 milyon dolar, uluslararası pazarlardan ise 777 milyon doların üzerine çıkarak 1,08 milyar dolara ulaştı. Bu tempo, serinin önceki filmleriyle kıyaslandığında benzer bir ilgiye işaret ediyor. 2009’daki ilk Avatar 1 milyar dolara 17 günde ulaşırken, Suyun Yolu bu eşiği 14 günde aşmıştı. Her iki film de uzun süre gişe zirvesinde kalmış ve yıllar içinde sinema tarihine geçmişti. İlk film toplamda 2,9 milyar dolar, ikinci film ise 2,3 milyar dolar hasılat elde etmişti.