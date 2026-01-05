Timothee Chalamet Şaplak Sahnesi İçin Dublörü Reddetti: Sette Saatler Süren Çekim!

Timothee Chalamet, yeni filmi Muhteşem Marty ile yalnızca oyunculuğuyla değil, set arkasında yaşananlarla da konuşuluyor. Filmle ilgili ortaya çıkan bir detay, hayranlarını hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. Chalamet’nin bazı sahnelerde sınırlarını zorladığı öğrenildi. Özellikle bir sahnenin çekim süreci beklenenden çok daha uzun sürdü. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent