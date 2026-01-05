Timothee Chalamet Şaplak Sahnesi İçin Dublörü Reddetti: Sette Saatler Süren Çekim!
Timothee Chalamet, yeni filmi Muhteşem Marty ile yalnızca oyunculuğuyla değil, set arkasında yaşananlarla da konuşuluyor. Filmle ilgili ortaya çıkan bir detay, hayranlarını hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. Chalamet’nin bazı sahnelerde sınırlarını zorladığı öğrenildi. Özellikle bir sahnenin çekim süreci beklenenden çok daha uzun sürdü. Gelin detaylara geçelim!
Muhteşem Marty, 1950’lerin New York’unda geçen iddialı hikayesiyle sinema dünyasında dikkat çekiyor.
Filmde yer alan çarpıcı bir sahnede Marty, itaat etmesi gereken sert bir sınavdan geçiyor.
