Timothee Chalamet Şaplak Sahnesi İçin Dublörü Reddetti: Sette Saatler Süren Çekim!

Timothee Chalamet Şaplak Sahnesi İçin Dublörü Reddetti: Sette Saatler Süren Çekim!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.01.2026 - 08:58

Timothee Chalamet, yeni filmi Muhteşem Marty ile yalnızca oyunculuğuyla değil, set arkasında yaşananlarla da konuşuluyor. Filmle ilgili ortaya çıkan bir detay, hayranlarını hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. Chalamet’nin bazı sahnelerde sınırlarını zorladığı öğrenildi. Özellikle bir sahnenin çekim süreci beklenenden çok daha uzun sürdü. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

Muhteşem Marty, 1950'lerin New York'unda geçen iddialı hikayesiyle sinema dünyasında dikkat çekiyor.

Muhteşem Marty, 1950’lerin New York’unda geçen iddialı hikayesiyle sinema dünyasında dikkat çekiyor.

Filmde Timothee Chalamet, masa tenisi şampiyonu olma hayali kuran hırslı Marty Mauser karakterine hayat veriyor. Marty’nin yükselme arzusu, onu güçlü ve etkili isimlerle karşı karşıya getiriyor. Bu karakterlerden biri de Kevin O’Leary’nin canlandırdığı otoriter figür oluyor.

Filmde yer alan çarpıcı bir sahnede Marty, itaat etmesi gereken sert bir sınavdan geçiyor.

Filmde yer alan çarpıcı bir sahnede Marty, itaat etmesi gereken sert bir sınavdan geçiyor.

Poposuna şaplak yemesi gereken sahnenin çekimleri sırasında Chalamet’ye dublör kullanması önerildi. Ancak genç oyuncu bu teklifi kabul etmedi ve sahneyi bizzat kendisi oynamak istedi. Rol arkadaşı Kevin O’Leary, çekimlerin düşündüklerinden çok daha uzun sürdüğünü anlattı ve oyuncunun saatlerce şaplak yediğini dile getirdi.

Yorum Yazın