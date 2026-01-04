onedio
Stranger Things Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken Film Önerileri

Stranger Things Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken Film Önerileri

04.01.2026 - 08:01

Stranger Things’i seviyorsan, muhtemelen seni çeken şey sadece bilim kurgu ya da korku değildir. Çocukluğun merkezde olduğu hikâyeler, küçük kasabalara sinmiş sırlar, dostluk duygusu ve yavaş yavaş yükselen bir tekinsizlik hissi de bu evrenin önemli parçalarıdır. 

Sizler için listelediğimiz bu filmlere muhakkak bir şans verin!

1. Super 8 (2011)

1. Super 8 (2011)

Annesini kaybettikten sonra babasıyla yaşayan Joe Lamb, arkadaşlarıyla birlikte bir zombi filmi çekmeye çalışır. Bir gece yaptıkları çekim sırasında büyük bir tren kazasına tanık olurlar. Kazadan sonra kasabada köpeklerin kaybolması, elektrik kesintileri ve açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlar. Joe ve arkadaşları, kazayla kasabada başlayan bu tuhaflığın birbiriyle bağlantılı olduğunu fark eder.

2. The Goonies (1985)

2. The Goonies (1985)
  • Mikey Walsh ve arkadaşları, evlerinin yıkılmasını engellemek için bir çözüm ararken eski bir korsan haritası bulur. Harita onları yer altı tünelleri, tuzaklar ve gizli geçitlerle dolu tehlikeli bir yolculuğa sürükler. Bu yolculuk sırasında hem suçlularla hem de kendi korkularıyla yüzleşmek zorunda kalırlar.

3. Explorers (1985)

3. Explorers (1985)

Ben Crandall, tekrar eden garip rüyalar görmeye başlar. Rüyalarında karmaşık teknik çizimler vardır. Arkadaşları Wolfgang ve Darren ile birlikte bu çizimleri kullanarak bir uzay aracı yaparlar. Araç çalıştığında, çocuklar kendilerini insanlık dışı bir temasın içinde bulur.

4. Earth of Echo (2014)

4. Earth of Echo (2014)

Alex, Tuck ve Munch taşınmak üzereyken telefonlarına gizemli sinyaller gelmeye başlar. Sinyalleri takip ettiklerinde Echo adını verdikleri küçük, mekanik bir varlıkla karşılaşırlar. Echo’nun peşinde olan gizli bir güç vardır ve çocuklar onu korumak için zamanla yarışır.

5. IT: Chapter One (2017)

5. IT: Chapter One (2017)

Bill Denbrough’un küçük kardeşi Georgie’nin kaybolmasının ardından, Bill ve arkadaşları Derry kasabasında çocuklara yönelik karanlık bir döngü olduğunu fark eder. Pennywise adlı varlık, her birinin en derin korkusunu kullanarak ortaya çıkar. Grup, bu varlığın geçmişini araştırarak onu durdurmanın bir yolunu bulmaya çalışır.

6. Close Encounters of the Third Kind (1977)

6. Close Encounters of the Third Kind (1977)

Elektrik teknisyeni Roy Neary, iş sırasında tanık olduğu açıklanamayan bir gökyüzü olayı sonrası takıntılı hale gelir. Aynı dönemde Jillian Guiler da oğluyla birlikte benzer deneyimler yaşar. Farklı hayatlara sahip bu insanlar, bilinçsizce aynı noktaya doğru çekilir.

7. The Faculty (1998)

7. The Faculty (1998)

Herrington Lisesi’nde okuyan Casey Connor ve Delilah Profitt, öğretmenlerin davranışlarında ani ve ürkütücü değişimler fark eder. Öğrenciler, okulun kontrolünün insan olmayan bir güç tarafından ele geçirildiğinden şüphelenir. Gerçek ortaya çıktıkça okul, kapalı bir hayatta kalma alanına dönüşür.

8. Dark Skies (2013)

8. Dark Skies (2013)

Barrett ailesi, evlerinde yaşanan garip olayları önce stres ve tesadüf olarak görür. Ancak çocukları Sam’in davranışları değiştikçe durumun daha ciddi olduğu anlaşılır. Aile, görünmeyen bir varlığın sistemli şekilde hayatlarını hedef aldığını fark eder.

9. Firestarter (1984)

9. Firestarter (1984)

Charlie McGee, duygularını kontrol edemediğinde nesneleri ateşe verebilen bir kız çocuğudur. Babası Andy, onu korumak için sürekli kaçmak zorundadır. Hükümet, Charlie’nin gücünü silah olarak kullanmak ister ve bu durum baba-kızın hayatını tehlikeye sokar.

10. The Vast of Night (2019)

10. The Vast of Night (2019)

Radyo sunucusu Everett Sloan ve santral görevlisi Fay Crocker, gece yayını sırasında alışılmadık bir frekans yakalar. Bu sesin kaynağını araştırdıkça kasabanın geçmişine dair bastırılmış olaylar ortaya çıkar. Yayın ilerledikçe dinleyiciler de bu gizemin bir parçası haline gelir.

11. The Butterfly Effect (2004)

11. The Butterfly Effect (2004)

Evan Treborn, çocukluk anılarına geri dönebildiğini keşfeder. Geçmişte yaptığı küçük değişiklikler, bugünü tamamen farklı ve çoğu zaman daha karanlık hale getirir. Evan, sevdiklerini kurtarmaya çalıştıkça kontrolü kaybetmeye başlar.

12. Midnight Special (2016)

12. Midnight Special (2016)

Roy Tomlin, olağanüstü yeteneklere sahip oğlu Alton’ı korumak için onunla birlikte kaçmaktadır. Alton’un gücü hem bir tarikatın hem de devletin ilgisini çeker. Yolculuk ilerledikçe çocuğun kaderinin insanlıktan çok daha büyük bir şeye bağlı olduğu anlaşılır.

13. The Monster Squad (1987)

13. The Monster Squad (1987)

Sean ve arkadaşları, kasabalarında klasik korku canavarlarının yeniden ortaya çıktığını fark eder. Yetişkinlerin inanmadığı bu tehdide karşı çocuklar kendi planlarını yapar. Ellerindeki tek rehber, eski bir canavar kitabıdır.

14. Donnie Darko (2001)

14. Donnie Darko (2001)

Donnie, Frank adında tavşan kostümlü bir figür tarafından yaklaşan bir felaket konusunda uyarılır. Zaman döngüleri, alternatif gerçeklikler ve kader kavramı Donnie’nin hayatını iç içe geçirir. Yaşadıkları, gerçek ile halüsinasyon arasındaki çizgiyi belirsizleştirir.

15. Summer of 84 (2018)

15. Summer of 84 (2018)

Davey Armstrong, mahallesinde yaşayan bir polis memurunun seri katil olabileceğinden şüphelenir. Arkadaşlarıyla birlikte bu şüpheyi kanıtlamaya çalışır. Araştırma derinleştikçe çocukluk oyunları yerini tehlikeli bir takibe bırakır.

