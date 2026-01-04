Stranger Things Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken Film Önerileri
Stranger Things’i seviyorsan, muhtemelen seni çeken şey sadece bilim kurgu ya da korku değildir. Çocukluğun merkezde olduğu hikâyeler, küçük kasabalara sinmiş sırlar, dostluk duygusu ve yavaş yavaş yükselen bir tekinsizlik hissi de bu evrenin önemli parçalarıdır.
Sizler için listelediğimiz bu filmlere muhakkak bir şans verin!
1. Super 8 (2011)
2. The Goonies (1985)
3. Explorers (1985)
4. Earth of Echo (2014)
5. IT: Chapter One (2017)
6. Close Encounters of the Third Kind (1977)
7. The Faculty (1998)
8. Dark Skies (2013)
9. Firestarter (1984)
10. The Vast of Night (2019)
11. The Butterfly Effect (2004)
12. Midnight Special (2016)
13. The Monster Squad (1987)
14. Donnie Darko (2001)
15. Summer of 84 (2018)
