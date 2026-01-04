Stranger Things Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken Film Önerileri

Stranger Things’i seviyorsan, muhtemelen seni çeken şey sadece bilim kurgu ya da korku değildir. Çocukluğun merkezde olduğu hikâyeler, küçük kasabalara sinmiş sırlar, dostluk duygusu ve yavaş yavaş yükselen bir tekinsizlik hissi de bu evrenin önemli parçalarıdır.

Sizler için listelediğimiz bu filmlere muhakkak bir şans verin!