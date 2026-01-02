O Ses Yılbaşı’nda Birliktelerdi: Giray Altınok ve Mahsun Karaca X’te Birbirlerini Övdü!

TV ekranlarında birbirinden kaliteli komedi dizilerinin yayınlandığı dönemleri hatırlarsanız. O yıllar için ana akımda yalnızca töre, dram, aksiyon dizileri değil, renkli içerikler de ilgi görürdü. Ancak artık bildiğiniz üzere işler değişti ve farklı türlerde içerikler özellikle de komedi dizileri kanallarda şans bulamıyor. Hal böyle olunca dijitalde birbirinden harika işler görür olduk. Onlar arasında akla gelen ilklerde de Prens ve Mahsun J yer alıyor. Bir X kullanıcısı da hangi dizinin daha komik olduğunu sorunca başroller devreye girdi. Gelin detaylara geçelim!