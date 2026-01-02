onedio
O Ses Yılbaşı’nda Birliktelerdi: Giray Altınok ve Mahsun Karaca X’te Birbirlerini Övdü!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2026 - 15:40

TV ekranlarında birbirinden kaliteli komedi dizilerinin yayınlandığı dönemleri hatırlarsanız. O yıllar için ana akımda yalnızca töre, dram, aksiyon dizileri değil, renkli içerikler de ilgi görürdü. Ancak artık bildiğiniz üzere işler değişti ve farklı türlerde içerikler özellikle de komedi dizileri kanallarda şans bulamıyor. Hal böyle olunca dijitalde birbirinden harika işler görür olduk. Onlar arasında akla gelen ilklerde de Prens ve Mahsun J yer alıyor. Bir X kullanıcısı da hangi dizinin daha komik olduğunu sorunca başroller devreye girdi. Gelin detaylara geçelim!

Giray Altınok da Mahsun Karaca da komedi dizisi denince kendini kanıtlamış başarılı oyuncularımızdan.

Prens ve Mahsun J projeleri de kendi yaratıcılıklarına ait. İkili O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de bir araya gelince ortamın mizah seviyesi artmış, zaten arkadaş olduklarını da dile getirmişlerdi. X kullanıcısı da hangisinin daha komik olduğunu sosyal medya kullanıcılarına sordu.

İşte o tweet 👇

twitter.com

Mahsun Karaca hemen arkadaşını övdü. 👇

twitter.com

Giray Altınok da Mahsun Karaca’yı seçti. 👇

twitter.com

cruelladevill2025

sağdaki kim giray abim 🫠

Emre Keskin

ikisi de degil

okisi

şu iki dizi için platform üyesi olduk amk ikiside efsane