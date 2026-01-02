Gişede Şov Yaptı: Zootropolis 2 Disney Tarihine Geçti

Zootropolis 2, vizyona girdikten sadece 17 gün sonra 1 milyar dolar sınırını aşarak bir başka başarıya imza attı. Devam filminde Judy Hopps ve Nick Wilde, şehre gelen gizemli bir sürüngenin peşine düşüyor. Hikaye, serinin mizahını ve temposunu korurken macera dozunu da yükseltiyor.

Ancak 2025 genel tablosuna bakıldığında Zootropolis 2 zirvede yer alamadı. Yılın en çok kazanan filmi, Çin yapımı animasyon Ne Zha 2 oldu. Ne Zha 2, 2,2 milyar dolarlık hasılatla arayı açık şekilde önde kapattı. Disney cephesinde ise Lilo ve Stiç uyarlaması da 1 milyar dolar sınırını aşarak stüdyoya katkı sağladı. Disney’in önümüzdeki yıllar için hazırladığı güçlü film takvimi, gişe başarısının devam edeceğini gösteriyor.