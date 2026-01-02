onedio
article/comments
Gişede Şov Yaptı: Zootropolis 2 Disney Tarihine Geçti

Elif Sude Yenidoğan
02.01.2026 - 14:28

Disney’in sevilen animasyon serisi Zootropolis, ikinci filmiyle gişede büyük bir başarıya imza attı. Zootropolis 2, dünya genelinde elde ettiği hasılatla stüdyonun animasyon tarihine adını yazdırmayı başardı. Film, kısa sürede milyar dolar barajını aşarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle uluslararası pazardaki güçlü performansı, yapımı bir anda yılın en çok konuşulan filmlerinden biri haline getirdi. 

Kaynak: Independent

Zootropolis 2, küresel gişede toplam 1,46 milyar dolara ulaşarak Disney’in animasyon alanındaki en yüksek hasılatlı filmi oldu.

Bu rakamla, 2019’da 1,45 milyar dolar kazanan Karlar Ülkesi II’nin rekoru geride bırakıldı. Film, Kuzey Amerika’da 333 milyon dolar elde ederken, uluslararası pazarda 1,13 milyar dolarlık güçlü bir gelir sağladı. Disney animasyonu özellikle Asya pazarında dikkat çekici bir ivme yakaladı. Sadece Çin’de 500 milyon doların üzerinde hasılat yapan film, ülkede en çok kazanan Hollywood yapımlarından biri olmayı başardı.

Bu performansıyla Avengers: Endgame’in ardından Çin’de en yüksek gişeye ulaşan ikinci Hollywood filmi oldu.

Zootropolis 2, vizyona girdikten sadece 17 gün sonra 1 milyar dolar sınırını aşarak bir başka başarıya imza attı. Devam filminde Judy Hopps ve Nick Wilde, şehre gelen gizemli bir sürüngenin peşine düşüyor. Hikaye, serinin mizahını ve temposunu korurken macera dozunu da yükseltiyor. 

Ancak 2025 genel tablosuna bakıldığında Zootropolis 2 zirvede yer alamadı. Yılın en çok kazanan filmi, Çin yapımı animasyon Ne Zha 2 oldu. Ne Zha 2, 2,2 milyar dolarlık hasılatla arayı açık şekilde önde kapattı. Disney cephesinde ise Lilo ve Stiç uyarlaması da 1 milyar dolar sınırını aşarak stüdyoya katkı sağladı. Disney’in önümüzdeki yıllar için hazırladığı güçlü film takvimi, gişe başarısının devam edeceğini gösteriyor.

