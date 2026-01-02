Gişede Şov Yaptı: Zootropolis 2 Disney Tarihine Geçti
Disney’in sevilen animasyon serisi Zootropolis, ikinci filmiyle gişede büyük bir başarıya imza attı. Zootropolis 2, dünya genelinde elde ettiği hasılatla stüdyonun animasyon tarihine adını yazdırmayı başardı. Film, kısa sürede milyar dolar barajını aşarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle uluslararası pazardaki güçlü performansı, yapımı bir anda yılın en çok konuşulan filmlerinden biri haline getirdi.
Kaynak: Independent
Zootropolis 2, küresel gişede toplam 1,46 milyar dolara ulaşarak Disney’in animasyon alanındaki en yüksek hasılatlı filmi oldu.
Bu performansıyla Avengers: Endgame’in ardından Çin’de en yüksek gişeye ulaşan ikinci Hollywood filmi oldu.
