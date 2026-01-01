onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İlker Ayrık Cevabı Patlattı: İsmail Demirci'nin En Çok Kullandığı Kelime Bir Küfür Olunca Hande Soral Utandı

İlker Ayrık Cevabı Patlattı: İsmail Demirci'nin En Çok Kullandığı Kelime Bir Küfür Olunca Hande Soral Utandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.01.2026 - 17:39

İlker Ayrık'ın sevilen programı Gerçekler Acıdır'ın yılbaşı özel programı dün akşamın en çok izlenen programlarından biri oldu. İzleyenleri kahkahaya boğan programın konuklarından Bensu Soral'ın eşinin en çok kullandığı kelimeye cevap veremeyişi ve bunun bir küfür olmasıyla İlker Ayrık da devreye girdi. Programı izleyenler kahkahaya boğuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlker Ayrık'ın sevilen programı Gerçekler Acıdır, yılbaşı özel programıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

İlker Ayrık'ın sevilen programı Gerçekler Acıdır, yılbaşı özel programıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Eğlencenin ve kahkahanın dibine vurulan programın dün akşamki konukları arasında Bensu Soral ve İsmail Demirci çifti de yer aldı. Kahkaha dozunun yüksek olduğu programda, Bensu Soral'a eşinin en çok kullandığı kelime soruldu. Soruya utandığı için cevap veremeyen Bensu Soral, eşinin en çok küfrederek konuştuğunu şifreli biçimde açıkladı. İsmail Demirci'nin bunu açıkça söylemesi ve özür dilemesinin ardından İlker Ayrık da hızlı bir laf sokmayla salonu kahkahaya boğdu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın