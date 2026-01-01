İlker Ayrık Cevabı Patlattı: İsmail Demirci'nin En Çok Kullandığı Kelime Bir Küfür Olunca Hande Soral Utandı
İlker Ayrık'ın sevilen programı Gerçekler Acıdır'ın yılbaşı özel programı dün akşamın en çok izlenen programlarından biri oldu. İzleyenleri kahkahaya boğan programın konuklarından Bensu Soral'ın eşinin en çok kullandığı kelimeye cevap veremeyişi ve bunun bir küfür olmasıyla İlker Ayrık da devreye girdi. Programı izleyenler kahkahaya boğuldu.
İlker Ayrık'ın sevilen programı Gerçekler Acıdır, yılbaşı özel programıyla izleyicilerin karşısına çıktı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
