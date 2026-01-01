İlker Ayrık Cevabı Patlattı: İsmail Demirci'nin En Çok Kullandığı Kelime Bir Küfür Olunca Hande Soral Utandı

Eğlencenin ve kahkahanın dibine vurulan programın dün akşamki konukları arasında Bensu Soral ve İsmail Demirci çifti de yer aldı. Kahkaha dozunun yüksek olduğu programda, Bensu Soral'a eşinin en çok kullandığı kelime soruldu. Soruya utandığı için cevap veremeyen Bensu Soral, eşinin en çok küfrederek konuştuğunu şifreli biçimde açıkladı. İsmail Demirci'nin bunu açıkça söylemesi ve özür dilemesinin ardından İlker Ayrık da hızlı bir laf sokmayla salonu kahkahaya boğdu.