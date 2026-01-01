onedio
İbo Show Yılbaşı Özel'de Beyin Yakan Anlar: Asena Dans Ederken İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy Ağladı

Merve Ersoy
01.01.2026 - 15:37

Star TV akşamlarında dün akşam İbo Show Yılbaşı Özel programı yayınlandı. Yeni yıla İbo Show ile girmek isteyenler yıllardır süren küslüklerin de son bulduğuna şahit oldu. Bülent Ersoy, Şafak Sezer, Cengiz Kurtoğlu, Yıldız Tilbe ve Asena İbo Show Yılbaşı Özel programına konuk oldu. Programda izleyicilerin beynini yakan anlar yaşandı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının yanı sıra dün akşam TV ekranlarında yayınlanan pek çok programdan biri de İbo Show Yılbaşı Özel'di.

Bülent Ersoy, Şafak Sezer, Cengiz Kurtoğlu, Yıldız Tilbe ve Asena'nın konuk olduğu İbo Show Yılbaşı Özel programında renkli ve şaşırtıcı anlar yaşandı. İbrahim Tatlıses ve Asena arasındaki 25 yıllık küslük son buldu.

Yıldız Tilbe'nin ilginç dansına da şahit olduğumuz gecede, İbrahim Tatlıses'le küslüğü son bulan Asena'nın dansı sırasında ilginç anlar yaşandı. Asena dans ederken İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy ağladı, Yıldız Tilbe'nin uykulu ve ortamdan uzak halleri dikkat çekti. O anları izleyen izleyiciler soluğu X'te aldı.

Yorum Yazın