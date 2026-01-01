O Ses Türkiye Yılbaşı Rakiplerini Solladı, O İsim Çıkınca Reytingler İkiye Katlandı

31 Aralık Çarşamba akşamı yeni yıl sebebiyle Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizileri iptal edildi. Yılbaşını evde geçirecekler için televizyonda yılbaşı programları yayınlanırken en iddialı yapımların başında her sene olduğu gibi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü yer aldı.

Acun Ilıcalı'nın bir yılbaşı klasiği olan programında jüri Gupse Özay, Giray Altınok, Hadise ve Murat Boz olurken, ilk kez jüri olan Gupse Özay, O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı programı sosyal medyada yoğun ilgi görürken aynı zamanda 31 Aralık Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.