onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
O Ses Türkiye Yılbaşı Rakiplerini Solladı, O İsim Çıkınca Reytingler İkiye Katlandı

O Ses Türkiye Yılbaşı Rakiplerini Solladı, O İsim Çıkınca Reytingler İkiye Katlandı

O Ses Türkiye Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.01.2026 - 14:06

31 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. 31 Aralık Çarşamba Yılbaşı olduğu için yerli diziler iptal edildi. Yerli diziler yerine kanalların yılbaşı programları yayınlanırken geceye damga vuran program açık ara farkla O Ses Türkiye Yılbaşı oldu. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye Yılbaşı, reytinglerde lider olurken ayrıca programdaki bir an reytingleri altüst etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

31 Aralık Yılbaşı akşamı televizyonda en çok izlenen program belli oldu.

31 Aralık Yılbaşı akşamı televizyonda en çok izlenen program belli oldu.

31 Aralık Çarşamba akşamı yeni yıl sebebiyle Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizileri iptal edildi. Yılbaşını evde geçirecekler için televizyonda yılbaşı programları yayınlanırken en iddialı yapımların başında her sene olduğu gibi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü yer aldı.

Acun Ilıcalı'nın bir yılbaşı klasiği olan programında jüri Gupse Özay, Giray Altınok, Hadise ve Murat Boz olurken, ilk kez jüri olan Gupse Özay, O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu oldu. 

O Ses Türkiye Yılbaşı programı sosyal medyada yoğun ilgi görürken aynı zamanda 31 Aralık Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı, 31 Aralık Çarşamba reytinglerinde birinci oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı, 31 Aralık Çarşamba reytinglerinde birinci oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı, üç kategoride de lider olup Total'de 8,11, AB'de 9,92, ABC'de 9,09 reyting aldı.

Dizi yorumcusu Deniz Tural, O Ses Türkiye Yılbaşı'nın en çok reyting alan anının Ava Yaman'ın sahneye çıktığı anlar olduğunu açıkladı. Tural'ın haberine göre Ava Yaman'ın yer aldığı sırada O Ses Türkiye Yılbaşı programı 11 ila 13 reyting aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
fitzpatrick

Öyle rezil,tekelleşmiş bir medya-tv sektörü var ki, her yıl ya fosil şov ya da 'ünlü' böğürmesi izletiyorlar millete.