O Ses Türkiye Yılbaşı Rakiplerini Solladı, O İsim Çıkınca Reytingler İkiye Katlandı
31 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. 31 Aralık Çarşamba Yılbaşı olduğu için yerli diziler iptal edildi. Yerli diziler yerine kanalların yılbaşı programları yayınlanırken geceye damga vuran program açık ara farkla O Ses Türkiye Yılbaşı oldu. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye Yılbaşı, reytinglerde lider olurken ayrıca programdaki bir an reytingleri altüst etti.
31 Aralık Yılbaşı akşamı televizyonda en çok izlenen program belli oldu.
O Ses Türkiye Yılbaşı, 31 Aralık Çarşamba reytinglerinde birinci oldu.
Öyle rezil,tekelleşmiş bir medya-tv sektörü var ki, her yıl ya fosil şov ya da 'ünlü' böğürmesi izletiyorlar millete.