onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı'ndaki Elbisesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı'ndaki Elbisesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.01.2026 - 13:47

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümündeki performansıyla çok beğenildi. Sesinin yanı sıra kıyafetiyle de çok konuşulan Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde giydiği elbisesinin fiyatı merak edildi. Ava Yaman'ın yılbaşı elbisesinin fiyatını bulduk.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüne Ava Yaman'ın performansı damga vurdu.

Bir yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüne Ava Yaman'ın performansı damga vurdu.

Taşacak Bu Deniz'de Eleni Miryano karakterine hayat veren genç oyuncu Ava Yaman, şarkı söyleme yeteneğiyle gecenin en çok alkış alan ismi oldu. Ava Yaman'ın şarkı söylediği anlara yüzlerce yorum gelirken ayrıca Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı'nda giydiği elbise çok beğenildi. Fiyatı da merak edilen elbisenin ne kadar olduğu ortaya çıktı.

Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı'nda giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı.

Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı'nda giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı.

Ava Yaman'ın yılbaşı özel elbisesinin fiyatı 15.900 TL. Sosyal medyada Yaman'ın elbisesinin fiyatı paylaşılırken elbiseye hayran kalan pek çok kullanıcı çoktan alışveriş sepetine ekledi bile.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın