Psikolojiye Göre Yere Bakarak Yürümenin Arkasındaki Neden: Karakterinizi Belli Ediyor!

Psikolojiye Göre Yere Bakarak Yürümenin Arkasındaki Neden: Karakterinizi Belli Ediyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 14:54

Psikoloji dünyası, yolda yürürken bakışlarını yere sabitleyen bireylere yönelik genel yargıları mercek altına aldı. Halk arasında genellikle özgüvensizlik veya utangaçlık olarak yaftalanan bu davranışın ardında, sosyal kaygıdan bilişsel yüke kadar pek çok farklı bilimsel neden yatıyor.

Kaynak

Kaynak: https://en.as.com/latest_news/this-is...
Uzmanlar, yürürken göz temasından kaçınmanın tek bir anlama gelmediğini, davranışın bağlamına ve bireyin genel ruh haline göre değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, yürürken göz temasından kaçınmanın tek bir anlama gelmediğini, davranışın bağlamına ve bireyin genel ruh haline göre değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Klinik psikoloji çalışmalarına göre, sosyal anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler başkaları tarafından değerlendirilme korkusuyla göz temasından kaçınabiliyor. American Psychiatric Association (APA) verileriyle de desteklenen bu durum, bireyin kalabalık ortamlarda kendini korumaya aldığı bilinçsiz bir 'savunma mekanizması' olarak tanımlanıyor. Bu kişiler için yere bakmak, sosyal etkileşimin getireceği stres faktörlerinden bir kaçış yolu işlevi görüyor.

İçe dönüklük aşamasında uyaran yönetimi refleksi devreye giriyor.

İçe dönüklük aşamasında uyaran yönetimi refleksi devreye giriyor.

Kişilik psikolojisi perspektifinden bakıldığında, içe dönük bireyler dış dünyadan gelen yoğun görsel uyaranları yorucu bulabiliyor. Düşük dışsal uyarım ihtiyacı duyan bu kişiler, çevresel dikkat dağıtıcıları sınırlamak ve zihinsel enerjilerini korumak amacıyla bakışlarını yere yöneltmeyi tercih ediyor. Uzmanlar, bu durumun bir özgüven sorunu değil, tamamen bir 'enerji yönetimi' tercihi olduğunun altını çiziyor.

Güncel araştırmalar, insanların yoğun bir düşünce süreci veya içsel monolog içindeyken dış dünyayla görsel bağını kestiğini gösteriyor.

Güncel araştırmalar, insanların yoğun bir düşünce süreci veya içsel monolog içindeyken dış dünyayla görsel bağını kestiğini gösteriyor.

Bir problemi çözmeye çalışırken veya zihinsel bir plan yaparken bakışların sabit bir noktaya ve genellikle yere odaklanması, beynin tüm kaynaklarını içsel süreçlere aktardığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Depresif ruh hali, düşük motivasyon ve omuzların çökmesiyle birlikte seyreden baş eğme davranışı da klinik gözlemlerde sıkça yer buluyor. Ancak uzmanlar kültürel normların veya kalabalık şehir hayatındaki fiziksel engellerden kaçınma refleksinin de bu davranışı tetikleyebileceğini belirtiyor. Davranış bilimciler, bu eylemin bir sorun olarak görülmesi için sosyal izolasyon ve belirgin kaygı belirtilerinin eşlik etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
