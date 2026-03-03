onedio
İstanbul Tiyatro Takvimi: 7-8 Mart Hafta Sonu Oyunları ve Sahneler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 15:24

İstanbul'da kültür sanat dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler için 7-8 Mart tiyatro programını türlerine ve mekanlarına göre derledik. İBB Şehir Tiyatroları'nın geniş repertuvarından özel tiyatroların çok konuşulan oyunlarına kadar aradığınız seçenekleri bu rehberde bulabilirsiniz.

Komedi / Kara Komedi

  • Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi (İBB Şehir Tiyatroları) - 7 Mart (15:00 ve 20:00) | Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • DIKŞIN: Büyük Şans - 8 Mart (16:00) | Moda Sahnesi

Dram / Trajedi

  • Devlerin Savaşı (Okan Bayülgen & Celal Kadri Kınoğlu) - 7 Mart (20:30) | Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

  • Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit  - 7 Mart (20:30) | Maximum Uniq Hall

  • Hizmetçiler - 7 Mart (20:30) | Moda Sahnesi

  • 9/8’lik Kıyamet - 8 Mart (20:30) | Moda Sahnesi

  • İnsanlar, Mekanlar, Nesneler - 8 Mart (20:30) | Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

Çocuk Oyunları

  • Benim Küçük Yıldızım - 8 Mart (12:00 ve 15:00) | Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Rüya - 8 Mart (12:00 ve 15:00) | Ümraniye Sahnesi

  • Elma Kurdu Kırtık - 8 Mart (12:00 ve 15:00) | Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

Türü Belirtilmemiş / Genel Repertuvar (İBB ŞT ve Devlet Tiyatroları)

  • FAUST - 7 Mart (14:00 ve 20:00) | AKM Tiyatro Salonu

  • Bir Ziyaret - 7 Mart (15:00 ve 20:00) | Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • Bir Ata Krallığım (Konuk Oyun) - 7 Mart (15:00 ve 20:00) | Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi

  • Ben Medea Değilim - 7 Mart (15:00 ve 20:00) | Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • İkinci Perdenin Başı - 7 Mart (15:00 ve 20:00) | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Gök Kubbe - 7 Mart (15:00 ve 20:00) | Ümraniye Sahnesi

  • Öksüzler - 7 Mart (15:00 ve 20:00) | Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

  • Uçurtmanın Kuyruğu - 7 Mart (15:00 ve 20:00) | Beylikdüzü FSM KSM - Rasim Öztekin Sahnesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
