Yılbaşında En Çok O Program İzlendi: 31 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

O Ses Türkiye Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.01.2026 - 12:21

31 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlanmadığı ve O Ses Türkiye, İbo Show gibi yılbaşı programlarının ekrana geldiği 31 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 31 Aralık Yılbaşı gecesi seyirci en çok hangi yılbaşı programını izledi? O Ses Türkiye, yılbaşında en çok izlenen yapım oldu.

İşte, 31 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları...

Yeni yıl haftası olduğu için çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizileri iptal edilmişti. 31 Aralık Çarşamba Yılbaşı akşamı kanallar, yılbaşı programları yayınladı. Yılbaşındaki reyting rekabetinde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü ve İbo Show Yılbaşı Özel bölümü arasında ciddi bir mücadele meydana geldi. Kazanan program ise TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı reytinglerde 1. sırada yer aldı.

İşte 31 Aralık Çarşamba Yılbaşı gecesi reyting sonuçları:

O Ses Türkiye Yılbaşı

TOTAL; 8,11 (1)

AB; 9,92 (1)

ABC1; 9,09 (1)

İbo Show Yılbaşı Özel

TOTAL; 6,06 (3)

AB; 3,93 (3)

ABC1; 5,46 (3)

Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

TOTAL; 2,95 (13)

AB; 3,39 (5)

ABC1; 3,30 (7)

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

TOTAL; 3,08 (10)

AB; 2,26 (14)

ABC1; 2,67 (14)

