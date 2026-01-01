onedio
Ayakta Alkışlandı: Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman O Ses Türkiye Yılbaşı'na Damga Vudu

Ayakta Alkışlandı: Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman O Ses Türkiye Yılbaşı'na Damga Vudu

O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.01.2026 - 09:49

O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde resmen Ava Yaman rüzgarı esti. Taşacak Bu Deniz'de Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman, tam üç şarkı söyleyerek geceye damgasını vururken hem jüri hem sosyal medya kullanıcılarından beğeni dolu yorumlar aldı. Ava Yaman'ın enfes performansı, seçtiği jüri ve performansına gelen yorumları sizler için derledik.

O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman tam 3 şarkı söyledi.

O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman tam 3 şarkı söyledi.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'le tanıdığımız Ava Yaman, kısa sürede çok sevildi. O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olan Yaman, 'I Need a Hero/O Benim Dünyam' şarkısını söyleyip 4 jüriyi de döndürürken ayrıca istek üzerine Taşacak Bu Deniz'deki 'Ela Mana'yı söyledi. Son performansında da Hadise'yle 'Rolling in the Deep' şarkısını seslendirdi.

Dört jüri de Ava Yaman'ı kendilerini seçsin diye büyük çaba verirken Ava Yaman, Hadise'yi seçti. 

Sosyal medyada Ava Yaman'ın O Ses Türkiye'de şarkı söylediği anlar kısa sürede viral oldu. Genç oyuncuya beğeni dolu yorumlar geldi.

Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı performansını buradan izleyebilirsiniz:

Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı performansına gelen yorumlar da burada:

Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı performansına gelen yorumlar da burada:

İçeriğin Devamı Aşağıda
