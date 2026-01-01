Ayakta Alkışlandı: Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman O Ses Türkiye Yılbaşı'na Damga Vudu

TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'le tanıdığımız Ava Yaman, kısa sürede çok sevildi. O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olan Yaman, 'I Need a Hero/O Benim Dünyam' şarkısını söyleyip 4 jüriyi de döndürürken ayrıca istek üzerine Taşacak Bu Deniz'deki 'Ela Mana'yı söyledi. Son performansında da Hadise'yle 'Rolling in the Deep' şarkısını seslendirdi.

Dört jüri de Ava Yaman'ı kendilerini seçsin diye büyük çaba verirken Ava Yaman, Hadise'yi seçti.

Sosyal medyada Ava Yaman'ın O Ses Türkiye'de şarkı söylediği anlar kısa sürede viral oldu. Genç oyuncuya beğeni dolu yorumlar geldi.