Ayakta Alkışlandı: Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman O Ses Türkiye Yılbaşı'na Damga Vudu
O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde resmen Ava Yaman rüzgarı esti. Taşacak Bu Deniz'de Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman, tam üç şarkı söyleyerek geceye damgasını vururken hem jüri hem sosyal medya kullanıcılarından beğeni dolu yorumlar aldı. Ava Yaman'ın enfes performansı, seçtiği jüri ve performansına gelen yorumları sizler için derledik.
O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman tam 3 şarkı söyledi.
Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı performansını buradan izleyebilirsiniz:
Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı performansına gelen yorumlar da burada:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
