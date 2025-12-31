onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kıskanmak'ın Halit'i Mehmet Günsür'den NOW'ın "2025 Enler" Paylaşımına Tatlı Sitem

Kıskanmak'ın Halit'i Mehmet Günsür'den NOW'ın "2025 Enler" Paylaşımına Tatlı Sitem

Mehmet Günsür yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.12.2025 - 11:54

NOW, sosyal medya hesaplarından '2025 enler' temalı bir video yayınladı. Dizilerden sahneler ve dizi çiftlerini konu alan enler içeriğinde 'Yılın en unutulmaz dansı' olarak Çift Kişilik Oda dizisindeki dans sahnesini seçen NOW'a Kıskanmak dizisinin Halit'i Mehmet Günsür'den tatlı bir sitem geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025'in son gününde NOW, "2025 enler" temalı bir video yayınladı.

2025'in son gününde NOW, "2025 enler" temalı bir video yayınladı.

31 Aralık Yılbaşı sonunda geldi çattı. NOW, sosyal medya hesaplarından dizi sahneleri ve çiftlerini konu alan bir enler videosu hazırladı. Fakat videodaki 'Yılın en unutulmaz dansı' için seçilen sahne bir oyuncunun dikkatini çekti. O oyuncu ise Kıskanmak dizisinde rol alan Mehmet Günsür oldu.

Kıskanmak dizisinin Halit'i Mehmet Günsür, NOW'ın paylaşımına sitemli bir yanıt verdi.

Kıskanmak dizisinin Halit'i Mehmet Günsür, NOW'ın paylaşımına sitemli bir yanıt verdi.

'Yılın en iyi dans eden çiftinden emin miyiz? :)' yazan Mehmet Günsür'e destek mesajları yağarken herkes videodaki bu kategoride Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın Kıskanmak dizisinin 1. bölümündeki dans sahnesinin yer alması gerektiğini belirtti. NOW'ın tercihi ise erken final yapan Çift Kişilik Oda dizisindeki bir sahne oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın