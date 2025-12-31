Kıskanmak'ın Halit'i Mehmet Günsür'den NOW'ın "2025 Enler" Paylaşımına Tatlı Sitem
NOW, sosyal medya hesaplarından '2025 enler' temalı bir video yayınladı. Dizilerden sahneler ve dizi çiftlerini konu alan enler içeriğinde 'Yılın en unutulmaz dansı' olarak Çift Kişilik Oda dizisindeki dans sahnesini seçen NOW'a Kıskanmak dizisinin Halit'i Mehmet Günsür'den tatlı bir sitem geldi.
2025'in son gününde NOW, "2025 enler" temalı bir video yayınladı.
Kıskanmak dizisinin Halit'i Mehmet Günsür, NOW'ın paylaşımına sitemli bir yanıt verdi.
