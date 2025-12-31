Çitos Efe, Show TV'deki Rüya Gibi'nin Yeni Bölümüne Konuk Oldu
Çocuktan Al Haberi programında fenomen haline gelen Çitos Efe, bir süredir ekrandan uzak yaşıyor. Televizyona ne zaman geri döneceği merak edilirken Çitos Efe, Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi'de karşımıza çıktı. Çitos Efe'nin son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Rüya Gibi'ye konuk olduğu sahne viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'i muhakkak duymuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Çitos Efe'nin Rüya Gibi dizisindeki son hali:
Çitos Efe'nin Rüya Gibi'ye konuk olduğu sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın