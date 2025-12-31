onedio
Çitos Efe, Show TV'deki Rüya Gibi'nin Yeni Bölümüne Konuk Oldu

Çitos Efe, Show TV'deki Rüya Gibi'nin Yeni Bölümüne Konuk Oldu

yerli dizi Rüya Gibi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.12.2025 - 08:27

Çocuktan Al Haberi programında fenomen haline gelen Çitos Efe, bir süredir ekrandan uzak yaşıyor. Televizyona ne zaman geri döneceği merak edilirken Çitos Efe, Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi'de karşımıza çıktı. Çitos Efe'nin son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Rüya Gibi'ye konuk olduğu sahne viral oldu.

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'i muhakkak duymuşsunuzdur.

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'i muhakkak duymuşsunuzdur.

Bir döneme damga vuran Çitos Efe, Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi programıyla ünlenmişti. Programdaki sevimli konuşmasıyla kısa sürede gündem olan Çitos Efe, programın final yapmasının ardından ekrandan uzaklaşmıştı. Çitos Efe'nin son hali sosyal medyada ara sıra karşımıza çıksa da kendisini bir projede göremedik. Fakat Show TV'de yeni bölümü yayınlanan Rüya Gibi dizisindeki sürpriz herkesi şoke etti.

Çitos Efe, Show TV'nin Rüya Gibi dizisinin yeni bölümüne konuk oldu.

İşte Çitos Efe'nin Rüya Gibi dizisindeki son hali:

İşte Çitos Efe'nin Rüya Gibi dizisindeki son hali:

Çitos Efe'nin yeni bölümde yer aldığını gören seyirci epey şaşırırken o anlar sosyal medyada viral oldu.

Çitos Efe'nin Rüya Gibi'ye konuk olduğu sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
