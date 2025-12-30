Kafamız İyice Karıştı: Final Yapan Ben Leman'ın Senaristinin Paylaşımı Gündem Oldu
NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final yapmak durumunda kaldı. NOW'da son bölümüyle yayınlanıp ekranlara veda eden Ben Leman'ın Disney Plus'ta sezon finalinde olarak gösterilmesi ve oyuncuların kafa karıştıran paylaşımlarının ardından bir paylaşım da dizinin senaristi Yekta Torun'dan geldi.
Ben Leman, reytinglerinin düşük olması nedeniyle erken final yaparak ekranlara veda etti.
Ben Leman'ın senaristi de dizinin devam edeceğine dair kafaları karıştırdı.
