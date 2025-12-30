Kafamız İyice Karıştı: Final Yapan Ben Leman'ın Senaristinin Paylaşımı Gündem Oldu

Burçin Terzioğlu'nun başrolde yer aldığı Ben Leman, kısa sürede sadık bir seyirci kitlesi oluştursa da reytinglerde bir türlü istenilen sonucu elde edemedi. Seyircilerin sosyal medyadaki TT çalışmaları da reytingleri artırmayınca NOW, Ben Leman için final kararı aldığını duyurdu.

13. bölümüyle final yapan Ben Leman'ın bitmesinin ardından seyirci yoğun üzüntü duysa da oyuncuların ve set ekibinin paylaşımları kafa karıştırmaya başladı.

Ben Leman'ın Disney Plus'ta devam etmesi konusunda çeşitli iddialar ortaya atılırken oyuncuların Disney'e yorum atması ve Disney'in diziyi 'sezon finali' olarak göstermesi bu iddiaları iyice güçlendirdi.