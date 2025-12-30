onedio
Kafamız İyice Karıştı: Final Yapan Ben Leman'ın Senaristinin Paylaşımı Gündem Oldu

Kafamız İyice Karıştı: Final Yapan Ben Leman'ın Senaristinin Paylaşımı Gündem Oldu

30.12.2025 - 11:33

NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final yapmak durumunda kaldı. NOW'da son bölümüyle yayınlanıp ekranlara veda eden Ben Leman'ın Disney Plus'ta sezon finalinde olarak gösterilmesi ve oyuncuların kafa karıştıran paylaşımlarının ardından bir paylaşım da dizinin senaristi Yekta Torun'dan geldi.

Ben Leman, reytinglerinin düşük olması nedeniyle erken final yaparak ekranlara veda etti.

Burçin Terzioğlu'nun başrolde yer aldığı Ben Leman, kısa sürede sadık bir seyirci kitlesi oluştursa da reytinglerde bir türlü istenilen sonucu elde edemedi. Seyircilerin sosyal medyadaki TT çalışmaları da reytingleri artırmayınca NOW, Ben Leman için final kararı aldığını duyurdu.

13. bölümüyle final yapan Ben Leman'ın bitmesinin ardından seyirci yoğun üzüntü duysa da oyuncuların ve set ekibinin paylaşımları kafa karıştırmaya başladı. 

Ben Leman'ın Disney Plus'ta devam etmesi konusunda çeşitli iddialar ortaya atılırken oyuncuların Disney'e yorum atması ve Disney'in diziyi 'sezon finali' olarak göstermesi bu iddiaları iyice güçlendirdi.

Ben Leman'ın senaristi de dizinin devam edeceğine dair kafaları karıştırdı.

Ben Leman'ın senaristi Yekta Torun, dizinin final bölümünün yayınlanmasının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Senarist, 'Gurur duyarak yazdığım ve yazmaya devam edeceğim en kıymetli hikayemsin sen... Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık. İyi ki Ben Leman' yazdı.

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
