Dublör Kullanmamış: Taşacak Bu Deniz'deki Atla Sürükleme Sahnesinin Kamera Arkası

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
30.12.2025 - 08:52

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Gökhan, Adil tarafından ata bağlanarak uzun süre sürüklenmişti. O sahneyi izlerken bile canımız yanarken Gökhan'ı canlandıran Ali Öner'in dublör kullanmadan sahnede yer aldığı kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Adil'in Gökhan'ı atla sürüklemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Adil'in Gökhan'ı atla sürüklemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eleni'nin başına gelenleri araştıran Adil, herkesi sorguya çekmeye devam ediyor. 12. bölümde ise Şerif'in adamlarından Gökhan'ın bir sahnesi hepimizin içini cız etti. Ellerinden bir ata bağlanan Gökhan, Adil'in atı sürmesiyle uzunca süre sürüklendi. Gökhan'ı canlandıran oyuncu Ali Öner, o sahnede dublör kullanmazken Fester Abdü, sahnenin kamera arkasını sosyal medyada yayınladı.

