Dublör Kullanmamış: Taşacak Bu Deniz'deki Atla Sürükleme Sahnesinin Kamera Arkası
Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Gökhan, Adil tarafından ata bağlanarak uzun süre sürüklenmişti. O sahneyi izlerken bile canımız yanarken Gökhan'ı canlandıran Ali Öner'in dublör kullanmadan sahnede yer aldığı kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Adil'in Gökhan'ı atla sürüklemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın