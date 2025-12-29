onedio
Bir Tur Şirketi, Taşacak Bu Deniz Setine Tur Düzenlemeye Başladı

Bir Tur Şirketi, Taşacak Bu Deniz Setine Tur Düzenlemeye Başladı

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.12.2025 - 23:34

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in çekimleri bildiğiniz üzere Trabzon'da yapılıyor. Bir anda büyük bir izleyici kitlesi elde eden dizi, reyting rekoruna doğru koşuyor. Hal böyle olunca da Trabzon da turist çekmeye devam ediyor. Bir tur şirketi, diziye olan ilgiyi değerlendirerek dizi setine ve Karadeniz'e tur düzenlemeye başladı.

Reyting zirvesinde yer alan Taşacak Bu Deniz, Karadeniz turizmine de yön vermeye başladı.

Reyting zirvesinde yer alan Taşacak Bu Deniz, Karadeniz turizmine de yön vermeye başladı.

Çekimleri Trabzon'da yapılan dizi bölgeye olan ilgiyi artırdı. Bu sebeple bir tur şirketi dizi setine ve Karadeniz'e tur düzenlemeye başladı. Sivas'tan düzenlenecek tura dahil olanlar Furtuna Konağı, Esme Çavuş Tesisleri, Koçari Konağı, Furtuna Muhtarlığı, Sahil Çekim Alanı, Koçari Çay Fabrikası. 

2950 TL'den başlayan fiyatlara ulaşım, 1 gece konaklama, 1 sabah kahvaltısı, milli park yayla girişleri, bölge gezileri, hayat ve seyahat sigortası ve rehberlik dahil.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
