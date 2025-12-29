Bir Tur Şirketi, Taşacak Bu Deniz Setine Tur Düzenlemeye Başladı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in çekimleri bildiğiniz üzere Trabzon'da yapılıyor. Bir anda büyük bir izleyici kitlesi elde eden dizi, reyting rekoruna doğru koşuyor. Hal böyle olunca da Trabzon da turist çekmeye devam ediyor. Bir tur şirketi, diziye olan ilgiyi değerlendirerek dizi setine ve Karadeniz'e tur düzenlemeye başladı.
Reyting zirvesinde yer alan Taşacak Bu Deniz, Karadeniz turizmine de yön vermeye başladı.
