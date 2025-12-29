Kuruluşundan Bu Yana Oradaydı: Ünlü Gazeteci, Sözcü TV'den Ayrıldığını Açıkladı
Ünlü gazeteci Serap Belovacılıklı, kuruluşundan bu yana çalıştığı Sözcü TV'den karşılıklı anlaşma sonucu ayrıldığını açıkladı. Serap Belovacılıklı'nın ayrılık haberinin ardından bir haber daha geldi.
Gazeteci ve sunucu Serap Belovacılıklı X hesabından yaptığı paylaşımla Sözcü TV'den ayrıldığını duyurdu.
Serap Belovacılıklı'nın paylaşımını buradan görebilirsiniz:
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
