Kuruluşundan Bu Yana Oradaydı: Ünlü Gazeteci, Sözcü TV'den Ayrıldığını Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.12.2025 - 16:39

Ünlü gazeteci Serap Belovacılıklı, kuruluşundan bu yana çalıştığı Sözcü TV'den karşılıklı anlaşma sonucu ayrıldığını açıkladı. Serap Belovacılıklı'nın ayrılık haberinin ardından bir haber daha geldi.

Gazeteci ve sunucu Serap Belovacılıklı X hesabından yaptığı paylaşımla Sözcü TV'den ayrıldığını duyurdu.

'Bir haber de benden' diyerek yaptığı paylaşımda, son dönemde art arda gelen ayrılık haberlerine bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Açıklamasında 'Aile olduk, haksızlıklara birlikte direndik. Ama ne güzel direndik…' ifadesine yer veren Belovacılıklı, 'Sözün kısası birlikte gidecek yolumuz kalmamış' dedi.

Serap Belovacılıklı'nın paylaşımını buradan görebilirsiniz:

twitter.com

Serap Belovacılıklı'nın açıklamasının ardından gazeteci Hazar Dost da ayrıldığını açıkladı. 

Hazar Dost, 

'Bir kişisel duyuru da benden.

İki yıla yakın emek verdiğim Sözcü TV ile bugün yapılan bilgilendirmeyle yollarımızı ayırdık.

Bu yolculukta emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim, yeni maceralarda görüşmek üzere.' diyerek kanala veda ettiğini duyurdu.

