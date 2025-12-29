onedio
İnci Taneleri’nden Ayrılan Oyuncu Yeraltı Dizisine Dahil Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
29.12.2025 - 13:04

Yeni sezona damga vurması beklenen diziler arasında yer alan Yeraltı, kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yayın tarihi yaklaşan projede hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, izleyiciyi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Son dönemde oyunculuğuyla dikkat çeken genç bir isim diziye dahil oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Medyapım imzası taşıyan Yeraltı, yeni yılın en çok konuşulması beklenen yapımları arasında gösteriliyor.

Murat Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu Berna Aruz kaleme alıyor. Projenin kadrosuna genç kuşağın öne çıkan oyuncularından Ülkü Hilal Çiftçi katıldı. Çiftçi, dizide Melek karakterine hayat verecek. Melek, hikayede Haydar Ali’nin kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Ülkü Hilal Çiftçi, daha önce yer aldığı projelerde sergilediği performansla beğeni toplamıştı.

İnci Taneleri’ndeki oyunculuğuyla kariyerinde yükseliş yaşamıştı. Artık Yeraltı ile seyirci karşısına çıkacak.

Yeraltı’nın, yeni bir değişiklik olmazsa ocak ayında ekrana gelmesi planlanıyor. Dizinin tanıtımları şimdiden merak uyandırmış durumda.

