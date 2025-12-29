İnci Taneleri’nden Ayrılan Oyuncu Yeraltı Dizisine Dahil Oldu!
Yeni sezona damga vurması beklenen diziler arasında yer alan Yeraltı, kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yayın tarihi yaklaşan projede hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, izleyiciyi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Son dönemde oyunculuğuyla dikkat çeken genç bir isim diziye dahil oldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Medyapım imzası taşıyan Yeraltı, yeni yılın en çok konuşulması beklenen yapımları arasında gösteriliyor.
Ülkü Hilal Çiftçi, daha önce yer aldığı projelerde sergilediği performansla beğeni toplamıştı.
