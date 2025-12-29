Dinçer Güner, Ben Leman’ın Dijitale Geçme İddiasını Doğruladı
NOW’da yeni sezon için başlayan dizilerden biri olan Ben Leman geçtiğimiz hafta 13. bölümüyle erken final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin devam etmesini isteyen izleyicileri sosyal medyada yankı uyandırdı. Ancak sesleri ana akımda devam etmesi için yeterli olmadı. Hal böyle olunca dijitale geçmesi için çabalar başlamıştı. Dizinin izleyicilerinden biri olan ünlü astrolog Dinçer Güner de konuya kulis bilgileriyle ışık tuttu.
Ben Leman, başarılı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle sezonun farklı işlerinden olarak dikkat çekmişti.
Dinçer Güner, Disney Plus’ta devam etme iddialarının asılsız olmadığını, bir ihtimal olduğunu dile getirdi.
