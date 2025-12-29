onedio
Dinçer Güner, Ben Leman’ın Dijitale Geçme İddiasını Doğruladı

Elif Sude Yenidoğan
29.12.2025 - 09:59

NOW’da yeni sezon için başlayan dizilerden biri olan Ben Leman geçtiğimiz hafta 13. bölümüyle erken final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin devam etmesini isteyen izleyicileri sosyal medyada yankı uyandırdı. Ancak sesleri ana akımda devam etmesi için yeterli olmadı. Hal böyle olunca dijitale geçmesi için çabalar başlamıştı. Dizinin izleyicilerinden biri olan ünlü astrolog Dinçer Güner de konuya kulis bilgileriyle ışık tuttu.

Ben Leman, başarılı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle sezonun farklı işlerinden olarak dikkat çekmişti.

Ancak reytingler beklenenden düşük gelmeye devam ettikçe dizi için final kararı verildi. Disney Plus’ta yayınlanması için sosyal medyayı ayağa kaldıran hayranların gücü işe yarayacak mı yaramayacak mı diye düşünülürken kulis bilgisi geldi!

Dinçer Güner, Disney Plus’ta devam etme iddialarının asılsız olmadığını, bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

Henüz imza aşamasına gelinmediğini de aktardı. Bir süre daha diziye olan ilgi devam ederse, hayranlar pes etmezse dizinin dijital anlaşmasında imzaları atacağını ekledi.

İşte açıklaması 👇

“BenLeman fanlari toplanin

Kulis bilgisi veriyorum 😁

Umut edilen Disney+ olasiligi bir gercek! Bu olasilik gercekten sosyal medyanin gucu ile oldu 😁🧡🌈

Yeni yilda #BenLeman in Disney+ devam edip etmemesi hala sosyal medyada #benleman tutkusuna bagli...

Kisacasi umut var ama caba gerek 🧡🌈”

