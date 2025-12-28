onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
28 Aralık Pazar MasterChef Altın Kupa'da Yedinci Altın Önlük Kimin Oldu? 7. Altın Önlüğü Kim Aldı?

28 Aralık Pazar MasterChef Altın Kupa'da Yedinci Altın Önlük Kimin Oldu? 7. Altın Önlüğü Kim Aldı?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.12.2025 - 00:18

MasterChef Altın Kupa'da finale sayılı günler kaldı. Altın önlükler sahibini bulurken, 28 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümde yedinci altın önlük için yarışmacılar ter döktü. MasterChef Altın Kupa'da kıyasıya bir mücadelenin ardından yedinci altın ceket sahibini buldu.

MasterChef Altın Kupa'da yedinci altın önlüğün sahibi kim oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Altın Kupa'da altıncı altın önlüğün sahibi dün akşam Kerem olmuştu.

MasterChef Altın Kupa'da altıncı altın önlüğün sahibi dün akşam Kerem olmuştu.

İlk önlüğü Sergen kazanmış ve daha sonra Hasan, Çağatay ve Barbaros, Ayaz ve son olarak da dün akşam Kerem altıncı altın önlüğü kazanmıştı. Son iki önlük içinse yarışmacıların mücadelesi devam etti.

MasterChef Altın Kupa'da 7. altın önlüğün sahibi Dilara oldu.

MasterChef Altın Kupa'da 7. altın önlüğün sahibi Dilara oldu.

Dilara'nın ardından yarın akşam bir isim daha altın önlüğün sahibi olacak. Son altın önlük yarın verilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın