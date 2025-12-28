28 Aralık Pazar MasterChef Altın Kupa'da Yedinci Altın Önlük Kimin Oldu? 7. Altın Önlüğü Kim Aldı?
MasterChef Altın Kupa'da finale sayılı günler kaldı. Altın önlükler sahibini bulurken, 28 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümde yedinci altın önlük için yarışmacılar ter döktü. MasterChef Altın Kupa'da kıyasıya bir mücadelenin ardından yedinci altın ceket sahibini buldu.
MasterChef Altın Kupa'da yedinci altın önlüğün sahibi kim oldu?
MasterChef Altın Kupa'da altıncı altın önlüğün sahibi dün akşam Kerem olmuştu.
MasterChef Altın Kupa'da 7. altın önlüğün sahibi Dilara oldu.
