Acun Ilıcalı, Yılbaşını Evde Geçireceklerin Vazgeçilmez Programı O Ses Türkiye Yılbaşı Tanıtımını Yayınladı

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.12.2025 - 22:39

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı büyük sürprizlerle yılbaşı gecesine damga vurmaya hazırlanıyor. Yılbaşı geceleri reytinglerine damga vuran program, bu sene de muhteşem jürisi ve birbirinden ünlü isimlerin performansları ile karşımızda olacak. Bu kez O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri koltuğunda Giray Altınok, Hadise, Murat Boz ve Gupse Özay oturacak.

Yeni yıla evde girenlerin ilk tercihi olan ve reytinglerde zirveye yerleşmeyi başaran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in bu yılki konukları Cihan Ünal, Ava Yaman, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Mahsun Karaca, Mina - Yade - Beren, Toprak Razgatlıoğlu, Zuhal Topal ve Korhan Saygıner, Pelin Akil, Survivor Gönüllüler Kadınlar, Burak Yörük, Serra Arıtürk, Ceren & Emir Benderlioğlu, Rabia Soytürk, Feyza Civelek ve Survivor Gönüllüler Erkekler olacak.

Programda sahne alacak ünlü isimler izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin ve son yılların en çok dinlenen isimlerinden biri olan Lvbel C5 birbirinden güzel şarkılarını “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programında seslendirecek. Ayrıca Murat Ceylan da yepyeni şarkısıyla sahneye izleyicileri etkisi altına alacak. Rap dünyasının sevilen ismi Reynmen de Toprak Razgatlıoğlu’na sürpriz bir şekilde eşlik ederek herkesi şaşırtacak.

31 Aralık Çarşamba 20.00’de TV8’de yayınlanacak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında izleyiciler geri sayımla 2026 yılına merhaba diyecek.

İşte, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının tanıtımı:

Merve Ersoy
TV Editörü
