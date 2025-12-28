Acun Ilıcalı, Yılbaşını Evde Geçireceklerin Vazgeçilmez Programı O Ses Türkiye Yılbaşı Tanıtımını Yayınladı
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı büyük sürprizlerle yılbaşı gecesine damga vurmaya hazırlanıyor. Yılbaşı geceleri reytinglerine damga vuran program, bu sene de muhteşem jürisi ve birbirinden ünlü isimlerin performansları ile karşımızda olacak. Bu kez O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri koltuğunda Giray Altınok, Hadise, Murat Boz ve Gupse Özay oturacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programı “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel”de izleyicileri bu yılda birbirinden büyük sürprizler bekliyor. G
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Programda sahne alacak ünlü isimler izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
İşte, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının tanıtımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın