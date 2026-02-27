Netflix 0-1 Paramount: Netflix, Ezici Teklif Karşısında Warner Bros.'u Satın Almaktan Vazgeçti!

Warner Bros.'un bir diğer talibi Paramount, son anda araya girerek 108 milyar dolarlık karşı teklif sunmuştu. Warner Bros., ilk başta Paramount’un teklifini reddetse de daha sonra ikinci bir teklif vermesi için süre tanıyacağını belirtmişti. Netflix, dün resmi bir açıklama yayınlayarak Warner Bros.’a sunulan 82,7 milyar dolarlık satın alım teklifini geri çektiklerini ve işlemden vazgeçtiklerini duyurdu. Açıklama tüm sektörü şoka uğratırken Warner Bros.'un yeni sahibinin Paramount olması bekleniyor. Paramount, Netflix ile yapılan anlaşmanın bozulması nedeniyle doğan 2.800.000.000 dolarlık fesih bedelini de ödeyecek. Paramount, anlaşmadan cayarsa ya da rekabet otoriteleri anlaşmayı engellerse 7.000.000.000 dolar tazminat ödeyecek.

Warner Bros. tarafından yapılan duyuruda Paramount tarafından sunulan yeni teklif olan hisse başına 31 dolarlık tamamen nakit ödemenin “üstün bir teklif” olduğu belirtildi. Bunun ardından da Netflix’e bu teklife karşı çıkan bir teklif sunması için 4 iş günü verdiklerini açıklanmıştı. Ancak Netflix, Paramount’un Warner Bros.’u satın almak için yaptığı “üst seviye teklif” ile eşleşemeyeceğini belirterek Warner Bros.'u satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı.