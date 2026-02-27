onedio
Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi Dizisinin Afişi Önünde Poz Verdi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.02.2026 - 08:54

Masumiyet Müzesi dizisi hem izlenme listelerinde hem de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir’in başrollerini paylaştığı yapım global sıralamada üst basamaklara çıktı. Geçtiğimiz hafta Netflix Global Top 10 listesinde dördüncü sıraya yerleşti. Dizi her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşıyor. Sosyal medyada sahneler ve diyaloglar sık sık paylaşılıyor. Bu kez gündem olan detay ise dizinin yazarı Orhan Pamuk’tan geldi. Ünlü yazar Nişantaşı’nda dizi afişinin önünde fotoğraf çektirdi.

Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dijital platformda dikkat çekici bir başarı yakaladı.

Yayınlandığı ilk haftalardan itibaren uluslararası listelere girdi. Son açıklanan verilere göre dizi Netflix’in dünya genelindeki en çok izlenen yapımları arasında dördüncü sırada yer aldı. Bu sonuç yapımın yalnızca Türkiye’de değil farklı ülkelerde de ilgi gördüğünü gösterdi. 

Selahattin Paşalı Kemal karakterine hayat veriyor. Eylül Lize Kandemir ise Füsun rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. İkilinin performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça övülüyor. Dizinin dönem atmosferi de dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Diziye olan ilgi kitap satışlarına da yansıdı. Roman yeniden çok satanlar listesine girdi. Bu yükseliş sürerken Orhan Pamuk’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yazar, Nişantaşı’nda dizinin afişini görünce durup önünde fotoğraf çektirdi. O anlara ait kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İşte o anlar 👇

