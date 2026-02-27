Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi Dizisinin Afişi Önünde Poz Verdi
Masumiyet Müzesi dizisi hem izlenme listelerinde hem de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir’in başrollerini paylaştığı yapım global sıralamada üst basamaklara çıktı. Geçtiğimiz hafta Netflix Global Top 10 listesinde dördüncü sıraya yerleşti. Dizi her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşıyor. Sosyal medyada sahneler ve diyaloglar sık sık paylaşılıyor. Bu kez gündem olan detay ise dizinin yazarı Orhan Pamuk’tan geldi. Ünlü yazar Nişantaşı’nda dizi afişinin önünde fotoğraf çektirdi.
Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dijital platformda dikkat çekici bir başarı yakaladı.
