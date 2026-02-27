Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi Dizisinin Afişi Önünde Poz Verdi

Yayınlandığı ilk haftalardan itibaren uluslararası listelere girdi. Son açıklanan verilere göre dizi Netflix’in dünya genelindeki en çok izlenen yapımları arasında dördüncü sırada yer aldı. Bu sonuç yapımın yalnızca Türkiye’de değil farklı ülkelerde de ilgi gördüğünü gösterdi.

Selahattin Paşalı Kemal karakterine hayat veriyor. Eylül Lize Kandemir ise Füsun rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. İkilinin performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça övülüyor. Dizinin dönem atmosferi de dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Diziye olan ilgi kitap satışlarına da yansıdı. Roman yeniden çok satanlar listesine girdi. Bu yükseliş sürerken Orhan Pamuk’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yazar, Nişantaşı’nda dizinin afişini görünce durup önünde fotoğraf çektirdi. O anlara ait kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.